Dove vedere in tv Italia-Serbia, Mondiali volley femminile U21: orario ottavi, programma, streaming

Archiviata la fase a gironi con una sconfitta al tie-break contro la Turchia che è costata il primo posto nella Pool C, l’Italia comincia domani il suo percorso nel tabellone a eliminazione diretta affrontando la Serbia agli ottavi di finale dei Campionati Mondiali Under 21 di volley femminile 2025. Appuntamento fissato mercoledì 13 agosto alle ore 5.00 italiane in quel di Surabaya (in Indonesia).

Le azzurrine, guidate dal CT Gaetano Gagliardi, hanno chiuso il gruppo C in seconda posizione con un bilancio di quattro successi in cinque partite per un totale di 12 punti in classifica, uno in meno rispetto alla Polonia che aveva perso al tie-break lo scontro diretto con l’Italia. Round robin molto difficile per la Serbia, terza nella Pool A con tre vittorie e due ko contro Vietnam e Argentina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, ottavo di finale dei Mondiali U21 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV per gli abbonati; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 13 agosto

Ore 5.00 Italia vs Serbia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.