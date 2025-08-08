Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver regolato Cechia e Algeria con due nitidi 3-0, l’Italia affronterà la Polonia ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha incominciato con il piede giusto la rassegna iridata di categoria, ma ora è attesa da un esame decisamente probante contro una delle altre grandi pretendenti alla conquista del titolo iridato. L’appuntamento è per sabato 9 agosto (ore 05.00), quando le azzurre inseguiranno il terzo successo di fila a Surabaya (Indonesia).

Si tratta di una partita di fondamentale importanza per la classifica del raggruppamento, al pari dello scontro diretto finale con la Turchia: concludere al meglio il girone permette di godere di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale. Nel sestetto guidato dal CT Gaetano Gagliardi spiccano l’opposto Merit Adigwe, la centrale Linda Manfredini, la schiacciatrice Nicole Piomboni e il libero Anna Bardaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, incontro valido per i Mondiali U21 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Sabato 9 agosto

05.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.