Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley femminile 2025: orario quarti, programma, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver travolto la Germania con uno schiacciante 3-0 nel primo turno a eliminazione diretta, la nostra Nazionale tornerà in campo a Bangkok (Thailandia) nella giornata di mercoledì 3 settembre (alle ore 15.30) per continuare il proprio sogno iridato. Dall’altra parte della rete ci saranno le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, capaci di prevalere sul Belgio al tie-break.

Il CT Julio Velasco potrà fare affidamento sui suoi elementi di punta: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro. Di fronte ci saranno rivali di rilievo come le attaccanti Magdalena Stysiak e Malwina Smarzek, le centrali Agnieszka Korneluk e Martyna Lukasik. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare verosimilmente contro una tra Brasile e Cina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, QUARTO DI FINALE MONDIALI VOLLEY

Mercoledì 3 settembre

Ore 15.30 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.