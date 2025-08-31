Pallavolo
Dove vedere in tv Italia-Olanda oggi, FIPAV Cup volley 2025: orario diverso dai giorni scorsi
Oggi, domenica 31 agosto, si disputerà l’ultima giornata del la Fipav Cup Men Elite di volley maschile: l’Italia chiuderà le proprie fatiche contro l’Olanda nella sfida che avrà inizio alle ore 18.00, in quello che sarà l’ultimo incontro prima dell’inizio dei Mondiali senior.
Il match Italia-Olanda valido per la Fipav Cup Men Elite di volley maschile sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e discovery+, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.
CALENDARIO ITALIA-OLANDA VOLLEY 2025
Domenica 31 agosto
18.00 Italia-Olanda – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA ITALIA-OLANDA VOLLEY 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+.
