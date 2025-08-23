Dove vedere in tv Italia-Montenegro oggi, Europei pallanuoto U18: programma, orario, streaming

Sabato 23 agosto, alle ore 18.00 italiane, nella prima semifinale degli Europei under 18 2025 di pallanuoto maschile, l’Italia del CT Christian Presciutti affronterà il Montenegro nel match che si giocherà ad Oradea, in Romania.

Per il match valevole per la prima semifinale degli Europei under 18 2025 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà fruibile su euroaquaticstv.com, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI U18 PALLANUOTO MASCHILE 2025

Sabato 23 agosto – Oradea (Romania)

18.00 Italia-Montenegro – Diretta streaming su euroaquaticstv.com.

