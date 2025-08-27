Dove vedere in tv Italia-Germania, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Germania negli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver conquistato il primo posto nel proprio girone regolando Slovacchia, Cuba e Belgio, la nostra Nazionale si è meritata l’approdo alla fase a eliminazione diretta, dove il primo ostacolo sarà rappresentato dalle tedesche. Le azzurre incroceranno la seconda classificata della Pool G, reduce dalla sconfitta contro la Polonia nel match che metteva in palio il primato nel raggruppamento.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si trasferiranno da Phuket a Bangkok, capitale della Thailandia che ospiterà tutti i prossimi incontri della rassegna iridata. L’appuntamento con gli ottavi di finale è per sabato 30 agosto, o alle ore 12.00 o alle ore 15.30 italiane (l’orario esatto verrà definito nelle prossime ore). Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente a non sottovalutare un avversario che potrà creare parecchi grattacapi.

A guidare l’Italia saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincitrice del confronto tra Belgio e Polonia, con vista su un’annunciata semifinale da giocare contro Brasile o Cina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA, OTTAVI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 30 agosto

O alle ore 12.00 o alle ore 15.30 Italia vs Germania

L’orario esatto verrà definito nelle prossime ore.

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA, OTTAVI MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.