Dove vedere in tv Italia-Cuba, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Erano i favolosi anni ’90 e chi si avvicinava a Cuba nel volley femminile ne usciva con le ossa rotte, a volte massacrate. Tre titoli olimpici e tre titoli mondiali, poi un declino tutt’altro che lento, vuoi per motivi politici, vuoi perché la grande fucina di saltatori cubani si è svuotata e di quella squadra quasi invincibile tra il 1992 e il 2000 è rimasto ben poco.

Italia-Cuba è una partita che si gioca fra nostalgia e presente impietoso. Questa è l’era delle azzurre, così come 30 anni fa più o meno le varie Torres, Mireya Luis, Francia o Aguero, che poi avrebbero messo radici in Italia, seppero costruire una sorta di regno prolungato. Da almeno quattro lustri Cuba non rientra più tra le grandi del volley mondiale e le prospettive per rivedere la squadra caraibica tra le migliori sono ridotte al lumicino. La sfida odierna, dunque, è destinata a non regalare troppe sorprese o emozioni, anche se le azzurre dovranno cercare di tenere a bada l’esuberanza delle giovani avversarie, che hanno potenzialità fisiche elevate ma che sulla parte tecnica lasciano a desiderare.

Per Velasco un altro match che servirà per scaldare i motori, per verificare che i meccanismi funzionino al meglio, magari senza correre troppi rischi. Difficile che ci sia spazio per le seconde linee, perché in questa fase si deve lavorare sulle certezze e sui meccanismi della squadra titolare. A questo devono servire i tre match preliminari, con difficoltà crescente e con il Belgio come ostacolo sulla carta meno semplice da superare. Il team caraibico, allenato da Wilfredo Robinson Pupo, si è visto pochissimo ultimamente a livello internazionale, non essendo riuscito a partecipare alla Volleyball Nations League quest’anno.

Il fischio d’inizio è in programma al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle 12.00 di domenica 24 agosto. La diretta Tv è prevista su Raidue e la diretta streaming sarà disponibile su Raiplay e a pagamento su Dazn e su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Cuba.