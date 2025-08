Dove vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming

Giovedì 7 agosto (ore 05.00) si giocherà Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale incomincerà la propria avventura nella rassegna iridata di categoria in quel di Surabaya (Indonesia), le azzurre saranno impegnate contro un’avversaria che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi e ci sarà la possibilità di iniziare il cammino con un successo in vista delle sfide ben più probanti contro Turchia e Polonia.

A guidare il sestetto del CT Gaetano Gagliardi saranno soprattutto la bomber Merit Adigwe, la centrale Linda Manfredini, il martello Nicole Piomboni e il libero Anna Bardaro, ragazze che hanno già avuto militare in Serie A e che sono pronte a regalarsi una grande estate con la maglia azzurra provando a salire sul gradino più alto del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, incontro valido per i Mondiali U21 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CECHIA, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 7 agosto

05.00 Italia vs Cechia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.