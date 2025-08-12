Dove vedere in tv Italia-Argentina, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

Italia-Argentina 21 anni dopo la finale di Atene 2004. Il PalaDozza non ospita un revival, ma quel che c’è 21 anni dopo delle generazioni cestistiche dei due Paesi, che hanno percorso traiettorie ben differenti nel corso del tempo.

Adesso ci si ritrova in Piazza Azzarita, con un confronto che per gli azzurri conta parecchio, essendo il quarto verso gli Europei e uno di quelli che potrebbe determinare altri tagli in vista della rassegna continentale da parte di Pozzecco. Da tre anni l’Italia non andava a giocare a quello che, un tempo, era definito come il Madison italiano e, in certa misura, anche europeo.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, AMICHEVOLE BASKET 2025

Giovedì 14 agosto

Ore 20:00 Italia-Argentina – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (209)

