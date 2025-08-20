Tennis
Dove vedere in tv il sorteggio degli US Open 2025: orario esatto, streaming, possibili avversari di Sinner
Domani, giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York), andrà in scena il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner e la bielorussa Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza da detentori del titolo, con la motivazione di replicare.
Sinner, dopo aver trionfato agli Australian Open e a Wimbledon, vuole conquistare l’ultimo Major per dare un altro segnale del suo essere n.1, ma soprattutto del proprio miglioramento rispetto alla sua precedente versione. Un discorso diverso per Sabalenka, quest’anno a secco di Major e desiderosa di interrompere il digiuno nel suo ruolo di n.1 WTA.
La concorrenza per entrambi sarà agguerrita. In ambito maschile, Carlos Alcaraz vorrà contendere lo scettro e togliersi la soddisfazione di strappare il primato della graduatoria mondiale al pusterese, forte della vittoria a Cincinnati contro Jannik, costretto al ritiro per un malessere. Lo spagnolo, vittorioso a Parigi nell’atto conclusivo contro Jannik, ha dovuto però mandar giù il boccone amaro del ko contro l’azzurro sui prati di Londra. Sabalenka dovrà guardarsi dalla voglia di rifarsi sotto nel ranking della polacca Iga Swiatek, la regina dei Championships e vincitrice del recente torneo in Ohio.
Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming, in attesa di conferme, dovrebbe essere garantita dai canali Youtube del Major. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.
SORTEGGIO US OPEN 2025
Giovedì 21 agosto (orari italiani)
Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)
PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: canale Youtube US Open (da confermare)
TESTE DI SERIE TABELLONE PRINCIPALE US OPEN 2025
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Taylor Fritz
5 Jack Draper
6 Ben Shelton
7 Novak Djoković
8 Alex de Minaur
9 Karen Khachanov
10 Lorenzo Musetti
11 Holger Rune
12 Casper Ruud
13 Daniil Medvedev
14 Tommy Paul
15 Andrey Rublev
16 Jakub Menšík
17 Frances Tiafoe
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerúndolo
20 Jiří Lehečka
21 Tomáš Macháč
22 Ugo Humbert
23 Alexander Bublik
24 Flavio Cobolli
25 Félix Auger-Aliassime
26 Stefanos Tsitsipas
27 Denis Shapovalov
28 Alex Michelsen
29 Tallon Griekspoor
30 Brandon Nakashima
31 Gabriel Diallo
32 Luciano Darderi
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra cui Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra cui Joao Fonseca, Alexei Popyrin, Reilly Opelka e Adrian Mannarino.
Terzo turno
Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e Luciano Darderi.
Quarto turno
Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic e Alex de Minaur.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.