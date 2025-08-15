Equitazione
Dove vedere in tv il Palio di Siena 2025: orario, canale, streaming
Si correrà domani sera, sabato 16 agosto, il Palio di Siena 2025 dedicato a Maria Vergine Assunta in Cielo: il Drappellone di seta dipinto, presentato nel Cortile del Podestà di Palazzo Comunale, verrà consegnato alla Contrada vincitrice della Carriera, la quale però avrà l’obbligo di restituire entro l’anno al Comune il piatto d’argento che lo sormonta.
Il programma è quello classico, andato in scena già a luglio: si inizierà alle ore 16.45 con la Sfilata del Drappello dei Carabinieri a cavallo, seguita dall’ingresso del Corteo Storico nel “Campo”, infine è prevista alle ore 19.00 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà, che precede la “Mossa” ed il conseguente inizio della Carriera.
La diretta tv del Palio di Siena 2025 sarà affidata dalle ore 16.45 a LA7 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle ore 16.45 su la7.it.
CALENDARIO PALIO DI SIENA 2025
Sabato 16 agosto 2025
Alle ore 16.45 Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo – Diretta tv su LA7 HD
Alle ore 16.50 Ingresso Corteo Storico nel “Campo” – Diretta tv su LA7 HD
Alle ore 19.00 Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà – Diretta tv su LA7 HD
PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 16.45 su LA7 HD.
Diretta streaming: dalle 16.45 su la7.it.