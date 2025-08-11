Dove vedere in tv il Meeting di Budapest di atletica 2025: orari, programma, chi parteciperà

Domani, martedì 12 agosto, si terrà a Budapest la quindicesima edizione del Gyulai Istvan Memorial, valevole come decima e penultima tappa stagionale del World Athletics Continental Tour Gold 2025. La capitale ungherese si appresta dunque ad ospitare un meeting internazionale di alto livello, con un cast stellare che potrà regalare grande spettacolo nella sede degli ultimi Campionati Mondiali.

Nell’entry list dell’Hungarian Athletics Grand Prix troviamo infatti alcuni fuoriclasse come lo svedese Armand Duplantis nell’asta, la neerlandese Femke Bol nei 400 ostacoli, le giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson nei 100, il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, il giamaicano Kishane Thompson ed il sudafricano Akani Simbine nella velocità maschile. Iscritti ad oggi anche quattro azzurri: Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500, Fausto Desalu nei 200 e Leonardo Fabbri nel peso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare, il palinsesto tv e streaming dell’Hungarian Grand Prix di Budapest. Il meeting ungherese verrà trasmesso dalle ore 17.30 in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING BUDAPEST 2025

Martedì 12 agosto

16.00 Lancio del martello (maschile)

16.05 Salto in lungo (femminile)

16.30 Salto con l’asta (maschile)

16.40 Salto con l’asta (femminile)

17.20 Salto in alto (maschile)

17.34 400 ostacoli (femminile)

17.44 800 metri (maschile)

17.53 1500 metri (femminile)

18.00 Salto in lungo (maschile)

18.05 Getto del peso (maschile)

18.05 200 metri (femminile)

18.15 200 metri (maschile)

18.25 100 ostacoli

18.35 110 ostacoli

18.45 3000 metri (maschile)

19.00 400 metri (femminile)

19.10 400 metri (maschile)

19.19 100 metri (femminile)

19.27 100 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING BUDAPEST 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 17.30.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.