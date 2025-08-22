Dove vedere in tv gli US Open 2025: doppia scelta e proposta in chiaro. E per chi ha una smart tv…

Tutto pronto a New York per gli US Open 2025 di tennis, che saranno l’ultimo torneo del Grand Slam a disputarsi nel corso della stagione: i tabelloni principali di singolare e doppio, maschili e femminili, si giocheranno da domenica 24 agosto fino a domenica 7 settembre.

Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv in abbonamento su Sky Sport, che proporrà fino a 7 canali: Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, ma la copertura completa sarà garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, mentre Sky Sport Mix fino a lunedì 1° settembre ospiterà Diretta Tennis. Inoltre per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus: basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Stream e Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi.

La diretta tv in chiaro sarà a cura di SuperTennis HD, ma gli appassionati potranno seguire in ogni momento altri quattro match, oltre all’incontro in quel momento in diretta sul canale, attraverso la piattaforma SuperTennis Plus: sarà sufficiente, per i possessori di smart tv di nuova generazione connessa ad Internet, spingere la freccia in su sul telecomando per accedere al multichannel.

La diretta streaming in abbonamento verrà assicurata da Sky Go e NOW: grazie all’app Sky Go si potranno seguire gli US Open anche su dispositivi mobili, mentre per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

La diretta streaming, inoltre, sarà fruibile sulla piattaforma SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP ed in abbonamento per i non tesserati: ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su un massimo di nove campi, che potranno anche essere rivisti on demand.

PROGRAMMA US OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis fino a fino a lunedì 1° settembre), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv).

Diretta streaming: Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport (per i principali match della manifestazione).