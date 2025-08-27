Dove vedere in tv e streaming il sorteggio di Champions League di calcio: orario, programma e fasce complete

Con gli ultimi risultati dei play-off si è andato a comporre in maniera ufficiale il quadro delle 36 partecipanti alla prossima Champions League. L’edizione 2025-2026 della massima competizione continentale per club prenderà forma nella serata odierna, giovedì 28 agosto, dato che andrà in scena il sorteggio della prima fase a partire dalle ore 18.00.

L’attesa è, come sempre, spasmodica e il Principato di Monaco farà da scenario ideale per un sorteggio di capitale importanza per ogni squadra. Per l’Italia prenderanno parte alla competizione Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, con la speranza di andare a migliorare quanto fatto un anno fa, ovvero con i nerazzurri all’epoca allenati ancora da mister Simone Inzaghi caduti rovinosamente in finale al cospetto del PSG di mister Luis Enrique.

Nel sorteggio verrà estratta fisicamente una pallina dall’urna della prima fascia, prima che il software automatizzato, già utilizzato lo scorso anno, estragga otto avversari diversi per ciascuna squadra, tenendo conto dei seguenti principi:

Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia sorteggiate dal software. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Non più di due avversari appartenenti alla stessa federazione.

Come seguire l’evento? La diretta tv della cerimonia di sorteggio della prima fase della Champions League 2025-2026 di calcio sarà assicurata da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport 24 (200), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Amazon Prime Video e uefa.tv.

CALENDARIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Giovedì 28 agosto

Ore 18.00 Sorteggio fase a girone unico Champions League – Diretta tv su Sky Sport 24 (200)

LE FASCE DEI SORTEGGI

Prima fascia: PSG, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund.

Seconda fascia: Atalanta, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte e Benfica.

Terza fascia: Napoli, PSV, Ajax, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia, Tottenham, Bodo Glimt.

Quarta fascia: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Kairat Almaty, Pafos, Copenaghen, Monaco, Qarabag.

IL CALENDARIO DEL GIRONE INIZIALE

Prima giornata: 16-17-18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre-Primo ottobre 2025

Terza giornata: 21-22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4-5 novembre 2025

Quinta giornata: 25-26 novembre 2025

Sesta giornata: 9-10 dicembre 2025

Settima giornata: 20-21 gennaio 2026

Ottava giornata: 28 gennaio 2026