Dove passa domani la Vuelta a España, tappa San Maurizio Canavese-Ceres: Comuni, Province e Regioni attraversate

Ultima frazione tutta in Italia con la terza tappa dell’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada, prevista domani, lunedì 25 agosto 2025: si continuerà a pedalare esclusivamente in Piemonte con la frazione che avrà partenza da San Maurizio Canavese ed arrivo a Ceres dopo 134.6 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 14.20, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.27, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.22 e le 17.39. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dalla Vuelta a España 2025.

La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.

CRONOTABELLA 3A TAPPA 25 AGOSTO VUELTA A ESPANA 2025

Lunedì 25 agosto: 3a tappa, San Maurizio Canavese>Ceres (134.6 km)

San Maurizio Canavese 134.6 0 14:20 14:20 14:20

Cirié 134.6 0 14:27 14:27 14:27

San Carlo Canavese 131.6 3 14:30 14:31 14:31

Buretta 127.4 7.2 14:36 14:36 14:37

Vauda Canavese 124.4 10.2 14:40 14:40 14:41

Vauda Inferiore 121.9 12.7 14:43 14:44 14:45

Ciorgne 119.9 14.7 14:46 14:47 14:48

Favria 113.6 21 14:54 14:55 14:57

Oglianico 111.6 23 14:57 14:58 14:59

Salassa 110.4 24.2 14:58 15:00 15:01

Rivarolo Canavese 107.6 27 15:02 15:03 15:05

Feletto 102.3 32.3 15:09 15:11 15:13

Ciconio 99.6 35 15:12 15:14 15:17

San Giorgio Canavese 96.1 38.5 15:17 15:19 15:22

Cascine Cuffia 93.1 41.5 15:21 15:23 15:26

Cuceglio 92.3 42.3 15:22 15:24 15:27

San Grato 90.6 44 15:24 15:27 15:29

Aglié 88 46.6 18:04 17:51 17:40

Bairo 83.2 51.4 15:34 15:37 15:40

Torre Canavese 82.5 52.1 15:34 15:38 15:41

Bettolino 80.1 54.5 15:38 15:41 15:44

Baldissero Canavese 79.3 55.3 15:39 15:42 15:46

Vidracco 76.4 58.2 15:42 15:46 15:50

Issiglio 75 59.6 15:44 15:48 15:52

Sale Castelnuovo 67.6 67 15:54 15:58 16:02

Cintano 64.6 70 15:58 16:02 16:07

Colleretto Castelnuovo 62.6 72 16:00 16:05 16:09

Borgiallo 60.8 73.8 16:03 16:07 16:12

Priacco 58.6 76 16:06 16:10 16:15

Cuorgné 56.1 78.5 16:09 16:14 16:19

Buasca 53.7 80.9 16:12 16:17 16:22

San Colombano Belmonte 52.2 82.4 16:14 16:19 16:24

Prascosarno 48.9 85.7 16:18 16:23 16:29

Patiglione 45.1 89.5 16:23 16:29 16:34

Forno Canavese 43.4 91.2 16:25 16:31 16:37

Rivara 39.4 95.2 16:31 16:36 16:43

Rocca Canavese 32.9 101.7 16:39 16:45 16:52

Corio 28.5 106.1 16:45 16:51 16:58

Benne di Corio 25.3 109.3 16:49 16:56 17:03

Mathi 18.9 115.7 16:57 17:04 17:12

Balangero 16.7 117.9 17:00 17:07 17:15

Lanzo Torinese 13.8 120.8 17:04 17:11 17:19

Germagnano 11.3 123.3 17:07 17:15 17:23

Pessinetto 3.9 130.7 17:17 17:25 17:33

Ceres 0 134.6 17:22 17:30 17:39

PROGRAMMA VUELTA A ESPANA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.