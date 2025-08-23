Dove passa domani la Vuelta a España, tappa Alba-Limone Piemonte: Comuni, Province e Regioni attraversate

Si resta in Italia con la seconda tappa dell’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada, prevista domani, domenica 24 agosto 2025: si continua a pedalare in Piemonte con la frazione che avrà partenza da Alba ed arrivo a Limone Piemonte dopo 159.6 km.

La partenza fittizia è prevista alle ore 13.35, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.53, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.21 e le 17.40. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati dalla Vuelta a España 2025.

La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.

CRONOTABELLA 2A TAPPA 24 AGOSTO VUELTA A ESPANA 2025

Domenica 24 agosto: 2a tappa, Alba-Limone Piemonte (159.6 km)

Alba 159.6 0 13:35 13:35 13:35

Bra 159.6 0 13:55 13:53 13:53

Biglini 158 1.6 13:55 13:55 13:55

Cinzano 152.6 7 14:02 14:02 14:03

Pollenzo 150.6 9 14:04 14:05 14:05

Bergoglio 144.8 14.8 14:13 14:13 14:14

Marene 135.7 23.9 14:24 14:25 14:27

Savigliano 128.3 31.3 14:33 14:35 14:37

Saluzzo 115.3 44.3 14:50 14:53 14:56

Manta 111.7 47.9 14:55 14:58 15:01

Verzuolo 109.3 50.3 14:58 15:01 15:04

Piasco 105.3 54.3 15:03 15:07 15:10

Rossana 100.6 59 15:09 15:13 15:17

Busca 92.6 67 15:20 15:24 15:28

San Rocco 89.9 69.7 15:23 15:28 15:32

San Chiaffredo 86.3 73.3 15:28 15:32 15:37

Roata Rossi 82.3 77.3 15:33 15:38 15:43

Madonna Dell’Olmo 77.9 81.7 15:39 15:44 15:49

Cuneo 75.7 83.9 15:42 15:47 15:52

Beinette 65.3 94.3 15:55 16:01 16:07

Pianfei 58.8 100.8 16:04 16:10 16:17

Branzola 54.4 105.2 16:10 16:16 16:23

Villanova Mondovi 53.2 106.4 16:11 16:18 16:25

Roccaforte Mondovi 48.6 111 16:17 16:24 16:31

Sacconi 46.8 112.8 16:20 16:26 16:34

Chiusa di Pesio 42.4 117.2 16:25 16:32 16:40

Pereragno 37.1 122.5 16:32 16:40 16:48

Boves 31.3 128.3 16:40 16:47 16:56

Borgo San Dalmazzo 25.3 134.3 16:48 16:56 17:04

Roccavione 23 136.6 16:51 16:59 17:08

Tetto Battista Massa 21.3 138.3 16:53 17:01 17:10

Tetto Massa 20.7 138.9 16:54 17:02 17:11

Robilante 19.4 140.2 16:55 17:04 17:13

Vernante 13.6 146 17:03 17:12 17:21

Limone Piemonte 7 152.6 17:12 17:21 17:31

Fantino 5.4 154.2 17:14 17:23 17:33

Limone Piemonte 5,1% 0.1 159.5 17:21 17:30 17:40

PROGRAMMA VUELTA A ESPANA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.