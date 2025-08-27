Djokovic: “Ho ottenuto tutto ciò che cercavo nel tennis, ma voglio di più”

Novak Djokovic non si limita a guardarlo giocare sul campo da tennis, ma anche ad ascoltarlo fuori. Il serbo, impegnato oggi pomeriggio nell’incontro di secondo turno dello US Open 2025 contro l’americano Zachary Svajda, ha concesso una lunga intervista al canale YouTube di Jay Shetti. Nell’interessante chiacchierata l’ex numero uno del mondo ha offerto numerosi spunti di sicuro interesse.

Sul fatto di essere sempre circondato da numerosi collaboratori: “Sono molto grato di essere sempre stato circondato da persone fin dall’inizio della mia carriera che mi hanno aiutato a prendermi cura di me stesso, da un approccio più olistico alla natura multidisciplinare della preparazione, della prevenzione e del recupero, sia fisicamente che mentalmente. E soprattutto quando ero giovane e non capivo nulla di tutto ciò. Non avevano bisogno di spiegarmelo; credevo in loro“.

Sulla prima allenatrice, figura fondamentale per la sua crescita personale: “Mia madre, tennista, è stata la mia prima allenatrice ed è scomparsa 13 anni fa. È stata lei a introdurmi a tutto questo. Mi ha aiutato a vedere la vita e a capire che il tennis non è solo uno sport individuale, ma molto di più, perché non hai nessuno che ti aiuti se le cose vanno male. Mi ha insegnato che il tennis non significava solo colpire la palla e sognare di vincere Wimbledon. Ho usato il tennis per crescere come essere umano“.

“Avevo 10 anni e mi allenavo con lei tre volte a settimana, e i miei genitori le hanno permesso di aiutarmi a crescere perché mi educava anche fuori dal campo. Due volte a settimana andavo a casa sua e lei mi mostrava i video dei più grandi tennisti, ed è da lì che è nata la mia personalità odierna, insieme alle imitazioni che ho fatto di alcuni giocatori“.

La riflessione sulla costante sete di vittoria: “Il tennis occupa gran parte della mia vita, ora un po’ meno perché ho due figli e altre cose che mi interessano. Sono ancora un tennista professionista e continuo a sperimentare il meglio e il peggio di me stesso in campo. E quando mi dicono che sono stato uno dei primi atleti ad approfondire spiritualmente me stesso, dico di sì, ma sono ancora sorpreso da quanto ci sto ancora lavorando, ed è stato molto difficile per me accettarlo. Quando sei al top della forma, ti senti invincibile; ti senti come se potessi persino camminare sull’acqua, ed è una sensazione fantastica. Ma quando il tuo ego ti porta in quei luoghi, è difficile tornare al punto di partenza. E forse non dovresti tornare al punto di partenza e dovresti trovare un equilibrio. Alla fine, mi ci è voluto del tempo per accettare il fatto che, non importa quanto abbia imparato e quante cose abbia fatto negli ultimi 20 anni, non è sempre garantito che troverai una soluzione, cosa che io avevo raggiunto. prima. E questa è stata una grande rivelazione per me“.

Sulla voglia di continuare a scrivere la storia: “Ho raggiunto tutto ciò che desideravo nel tennis, ma voglio di più. E questo deriva dallo scopo, dall’ispirazione, dalla motivazione, dall’amore e dalla passione per lo sport e dal rendere felici le persone quando ti vedono giocare a tennis. Sento di continuare a diffondere quella luce quando gioco a tennis, ispirando le nuove generazioni. Ma il mio desiderio di fare di più nasce anche dalla sensazione di non aver avuto abbastanza successo, e questo deriva dalle mie origini e dal rapporto con mio padre. È una battaglia interiore che combatto regolarmente con me stessa“.

“Sento che finché avrò la possibilità di competere per i titoli più importanti del mio sport, continuerò a giocare. E un’altra cosa che mi ispira a continuare è il desiderio di superare i miei limiti, mentalmente e fisicamente. Perché quando raggiungi i 30 anni nel tennis, inizi a contare i giorni che mancano al ritiro, ma ora è diverso perché la cura del corpo è migliorata molto. Non solo i migliori hanno molti specialisti nei loro team, ma ora anche i primi 50“.

Su come si concentra sui suoi obiettivi di carriera: “Nel 2011 ho vinto il mio primo Wimbledon e sono diventata numero uno lo stesso giorno. Ed è un’esperienza che capita solo una volta nella vita. Da allora in poi, ho dovuto prefissarmi nuovi obiettivi. Avevo 23 anni e mi sentivo all’apice della mia carriera, e mi sono prefissata di vincere tutti i tornei del Grande Slam, e poi diverse volte ciascuno. Poi volevo vincere la medaglia d’oro per il mio Paese, e poi volevo fare la storia, ecc. Ecco perché penso che orientare mentalmente i propri obiettivi sia estremamente importante, perché la chiarezza è essenziale per avere ben chiaro cosa si vuole fare. È un processo costante perché non mi vedo completamente realizzata perché sento di poter fare di più, ma, d’altra parte, ovviamente mi sento completamente realizzata, felice e orgogliosa. E non vedo l’ora di poterlo realizzare pienamente un giorno, ma finché continuerò a giocare, non ci riuscirò“.

Sul 2011, l’anno del grande cambiamento: “Dopo aver vinto il mio primo Grande Slam in Australia nel 2008, sono rimasto tre anni senza vincere un singolare, e Nadal e Federer mi hanno sempre battuto in ogni partita. Ho cambiato racchetta, compagni di squadra e ho fatto di tutto per trovare la formula per batterli. A quel tempo soffrivo molto fisicamente, ed è stato allora che ho capito di essere intollerante al glutine. Cambiare la mia dieta mi ha aiutato mentalmente. Il mio recupero è stato migliore e ho anche preso decisioni migliori in campo. È stato nel 2011 che ho vissuto quel grande cambiamento, rimanendo imbattuto per oltre 40 partite, vincendo tre Grandi Slam e diventando numero uno al mondo“.

Su una conversazione avuta con Kobe Bryant: “In una conversazione personale che ho avuto con Kobe Bryant, gli ho confessato che non mi piaceva guardare i replay delle partite perse o delle partite in cui avevo giocato male, perché mi faceva male vedermi in quelle condizioni. Mi ha detto che avrei dovuto guardare, anche solo una piccola parte, di quelle partite perché avrei dovuto imparare da quegli errori e avere l’opportunità di correggerli nella partita successiva o nel torneo successivo. Così ho iniziato a guardare le partite perse, ma non vedo mai il match point in cui perdo“.

Le riflessioni per le nuove generazioni: “Ora che Nadal, Federer e Murray si sono ritirati, una parte di me li ha seguiti, ed è così che mi sono sentito. Pensavo che non sarebbe stato difficile spostare la mia attenzione sui miei nuovi rivali, ma è stato molto difficile. Ed è un’esperienza che non avevo mai vissuto prima nel circuito, ma quello che ho sempre detto alle nuove generazioni è che sono qui per aiutarle e condividere la mia esperienza. So che è difficile perché giochiamo l’uno contro l’altro, ma sento che è una mia responsabilità perché tutti vogliamo migliorare il nostro tennis“.

Sull’importanza della figura di sua moglie: “Mia moglie è una delle poche persone al mondo in grado di dirmi cose che non voglio sentire e di mettere in discussione le mie idee e i miei pensieri, e molte volte il suo intuito era giusto e il mio no. È stata una compagna incredibile in questo percorso professionale, privato, emotivo e romantico. Se continuo a giocare a tennis, è anche grazie al supporto che dà alla nostra famiglia“.