Diego Nappi oro contro un muro di vento! Maiuscolo trionfo agli Europei U20, i 200 metri parlano italiano!

Diego Nappi ha fatto saltare il banco sui 200 metri agli Europei Under 20 di atletica, volando in un autentico tornado ventoso: l’azzurro non si è fatto frenare da una brezza contraria che soffiava a 2,9 m/s e ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 20.77, regalando all’Italia il terzo titolo in questa rassegna continentale di categoria dopo i trionfi di Erika Saraceni (salto triplo) e Kelly Doualla (100 metri). Si tratta di uno splendido bis per il sardo dopo il sigillo dello scorso anno agli Europei U18.

Il nostro portacolori si è fatto uno splendido regalo alla vigilia del suo 18mo compleanno: domani diventerà maggiorenne, oggi si è meravigliosamente laureato Campione d’Europa Under 20 sul mezzo giro di pista al termine di una gara interpreta in maniera impeccabile dal punto di vista tecnico in ogni frangente. Splendida uscita dai blocchi di partenza (0.146 il tempo di reazione), copre i primi novanta metri in 9.75, imbocca al comando la curva, transita ai 100 in 10.71, poi dà sfogo alla sua potenza ed è bravissimo nello spalla a spalla con il portoghese Pedro Afonso.

Il quotato lusitano sembra poter operare il sorpasso, invece Diego Nappi respinge l’assalto di forza, stringe i denti, si prodiga al massimo negli ultimi trenta metri e fa festa, regolando l’avversario per otto centesimi (20.85), terzo lo spagnolo Oriol Sanchez (21.03). Domani lo rivedremo nella 4×100 per andare a caccia di un sontuoso bis? Intanto l’Italia continua a viaggiare velocissima e sogna a occhi aperti. Ricordiamo che il suo personale è il 20.79 siglato lo scorso anno a Molfetta, mentre quest’anno aveva corso in 20.86 a Savona.