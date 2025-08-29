Denis Shapovalov: “Sfidare Jannik Sinner mi esalta, adoro affrontare queste partite”

Domani Jannik Sinner avrà modo di incontrare a distanza di diverso tempo il canadese Denis Shapovalov nel terzo turno degli US Open 2025. L’unico precedente risale agli Australian Open 2021, quando il nordamericano si impose al quinto set contro un Sinner ancora lontano dal livello di oggi e per di più gravato dalle fatiche del torneo 250 di Melbourne, vinto poche ore prima, battendo in finale Stefano Travaglia.

In altre parole, si parla di una sfida che non può essere così indicativa. Un aspetto evidenziato anche dallo stesso Shapovalov in conferenza stampa: “Mi piace ripensare a quel match, ma molto è cambiato. Jannik è migliorato davvero tanto da quella partita, ma anche io sono cresciuto. Aspetto con ansia di affrontarlo. Queste partite così serrate sono quelle che mi esaltano, so che mi divertirò e sono pronto a scendere in campo“, ha dichiarato “Shapo”.

In relazione al tennis espresso dall’azzurro, il canadese ha aggiunto: “Sinner ha molti punti di forza e non ha molte debolezze. Lui è solido in ogni zona di campo. Io dovrò creare gioco e provare a dominare da fondo“. Chiaramente, il tennista tricolore vorrà fare lo stesso, costringendo l’avversario a rimanere lontano dalla riga di fondo.

Un’altra chiave importante sarà il servizio. Shapovalov, nelle giornate di vena, è in grado di essere devastante, ma nello stesso tempo può essere soggetto ai doppi falli. Jannik sta facendo un po’ di fatica con questo fondamentale e spera di poter risolvere le problematiche proprio per questa partita.