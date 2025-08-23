Definiti gli avversari di Paolini, Bronzetti e Cobolli al 1° turno degli US Open 2025: arrivano dalle qualificazioni

Al termine delle qualificazioni degli US Open 2025 sono stati definiti gli accoppiamenti per i tennisti che hanno superato le forche caudine dei tabelloni cadetti: quattro nel complesso gli azzurri interessati, con Flavio Cobolli, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini che attendevano di conoscere i nomi dei rispettivi avversari, e Francesco Passaro che si è guadagnato sul campo l’accesso al main draw.

Nel tabellone di singolare maschile ci sarà un derby italiano: Flavio Cobolli, testa di serie numero 24, affronterà proprio l’unico qualificato azzurro, Francesco Passaro, mentre nel main draw femminile Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, se la vedrà con l’australiana Destanee Aiava, infine Lucia Bronzetti sfiderà la ceca Tereza Valentová.

ACCOPPIAMENTI ITALIANI CON QUALIFICATI US OPEN 2025

Singolare maschile

Flavio Cobolli (Italia, 24)–Francesco Passaro (Italia, Q)

Singolare femminile

Lucia Bronzetti (Italia)-Tereza Valentová (Cechia, Q)

Jasmine Paolini (Italia, 7)-Destanee Aiava (Australia, Q)