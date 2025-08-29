Dario Puppo: “Popyrin aveva un piano con Sinner? Lo ha dimenticato. Credo che Jannik aspetti Musetti”

Consueto appuntamento quotidiano con Tennismania, il programma con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco ed in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Una puntata nella quale si è parlato dei risultati di ieri nel tabellone maschile, con i tre italiani impegnati che si sono qualificati tutti per il terzo turno.

Dario Puppo ha analizzato la vittoria di Jannik Sinner contro Popyrin: “Sinner è andato anche oltre le aspettative iniziali. Ci si aspettava che vincesse in tre set, ma pensavo ci fosse un po’ più di lotta. Ha giocato ancora un’altra buona partita. Magari c’è stato qualche errore all’inizio, ma successivamente è stato davvero un match in controllo”.

Continua il giornalista di Eurosport, soffermandosi anche sul piano partita che l’australiano aveva in testa nell’affrontare il numero uno del mondo: “Popyrin voleva magari mettere in atto un piano, ma ti trovi prima a dover affrontare una tale velocità di palla, poi a recuperare i colpi di Sinner e alla fine il piano te lo sei dimenticato e non riesci assolutamente a metterlo in atto. Una soluzione tattica che ha provato è quella di cercare da sinistra una risposta di dritto, ma alla fine neanche questa ha fruttato”.

Non solo un possibile derby agli ottavi di finale tra Musetti e Cobolli, ma Puppo ne ipotizza anche un altro nei quarti, soffermandosi anche sulle parole di Sinner in conferenza stampa: “Sul derby tra Musetti e Cobolli, Sinner ha detto che vede uno dei due leggermente favorito e poi ha detto che lui ne vorrebbe un altro nei quarti. Quasi come per dire ‘Lorenzo ti aspetto’ “.

Sul match di terzo turno che vede impegnato Darderi con Alcaraz, Puppo ha pochi dubbi: “Io vedo un set lottato tra Darderi ed Alcaraz, ma non di più. Deve servire davvero bene per provare ad impensierire un po’ Alcaraz ed inoltre deve riuscire anche a scambiare poi da fondo in un certo modo. Io non vedo più che un set lottato”.