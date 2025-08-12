Danilo Gallinari ha vinto da MVP il Campionato portoricano! Quando raggiungerà l’Italia per gli Europei?

I Vaqueros de Bayamon di Danilo Gallinari vincono per la diciassettesima volta nella loro storia il campionato portoricano. Finisce per 4-1 la serie finale contro i Leones de Ponce, che pur rimaneggiati a causa di un’epidemia di influenza che ha colpito la squadra hanno fatto il possibile per tenere in piedi la situazione.

Troppo forti, però, i Vaqueros, con un Gallinari da 24 punti. Il che è sostanzialmente la cifra di quel che ha fatto nell’atto conclusivo: nelle quattro partite disputate (la prima l’ha saltata dopo l’attacco dello squalo alla moglie Eleonora Boi), per lui 26,3 punti, 6,5 rimbalzi e 4 assist ad allacciata di scarpe. Un rendimento che gli è valso il titolo di MVP delle finali. E un rendimento ancora migliore del resto della stagione, che chiude a 19,4 punti, 6 rimbalzi e 2,8 assist a gara.

Per quanto incredibile possa sembrare, è questo il primo titolo da pro in carriera di qualunque tipo portato a casa da Gallinari, che non aveva mai avuto la possibilità di alzare al cielo un trofeo. Il che suona quasi senza senso, considerando che parliamo del giocatore che più di ogni altro, con Dino Meneghin, può competere per definirsi il miglior italiano che abbia mai calcato i campi da basket di mezzo mondo.

Adesso per Gallinari si apre quella che, pubblicamente, è già stata chiarita come ultima volta in azzurro. L’obiettivo è quello degli Europei, ma per vederlo con la maglia della Nazionale bisognerà aspettare. Inverosimile che faccia il viaggio fino a Bologna e giochi subito con l’Argentina: chiaramente l’obiettivo è di averlo abile e arruolato per il Torneo Acropolis del 21 e 22 agosto, con gli azzurri di Gianmarco Pozzecco opposti a Lettonia e Grecia. Se la condizione del Gallo è questa, e se questo fosse davvero il suo ultimo squillo, allora c’è da prepararsi a vederne delle belle.

Questo il roster dei Vaqueros de Bayamon campioni, che comprende diversi elementi di ottimo valore e anche ex NBA: Isaiah Palermo, JaVale McGee, Danilo Gallinari, Gary Browne, Javier Mojica, Stephen Thompson, Jordan Cintron, Javier Ezquerra, Raymond Cintron, Renaldo Balkman, Luis Hernandez, Rayjon Tucker più Chris Duarte che è stato proprio da quest’ultimo sostituito per infortunio.