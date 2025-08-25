Daniil Medvedev frantuma la racchetta a ripetizione dopo la sconfitta con Bonzi: il video

Nell’incontro di primo turno dell’Open degli Stati Uniti 2025 il francese Benjamin Bonzi supera, dopo una battaglia di quasi quattro ore, Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-5 6-7(3) 0-6 6-4. Il russo colleziona così la terza eliminazione al primo turno nei quattro tornei dello Slam.

Continua per l’ex numero uno del mondo una fase di declino che sembra ormai inarrestabile. Negli ultimi mesi, finale di Halle a parte, i risultati sono ampiamente al di sotto degli abituali standard di rendimento di un giocatore dal talento cristallino. La capacità di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del match sta diventando ormai il limite principale di un giocatore che non vince un titolo da oltre due anni.

Nell’incontro con il francese Medvedev, sotto due set a zero, deve fronteggiare un match point sul 5-4. La prima palla del transalpino non entra, l’arbitro la fa ripetere e scatena l’ira del moscovita. Il vincitore degli Internazionali d’Italia 2023 inscena una protesta furibonda per diversi minuti e costringe il direttore di gara a sospendere il gioco.

Medvedev vince il terzo set, domina il quarto e trascina la partita al quinto e decisivo parziale. Alla fine esulta Bonzi, ma il rammarico più grande per gli appassionati di tennis è quello di vedere sprecato un potenziale notevole da un’atleta che si esprime con un clamoroso livello di incostanza. La conclusione riserva uno dei classici del repertorio: il russo frantuma la sua racchetta a ripetizione al termine della partita.