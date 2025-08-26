Cos’è successo ad Anna Danesi ai Mondiali di volley? L’uscita dal campo e la rivelazione: “Tachicardia”

Anna Danesi ha disputato una buona partita contro il Belgio ai Mondiali 2025 di volley femminile, mettendo a segno 8 punti (3 muri) e guidando brillantemente la nostra Nazionale da capitana per tre set e mezzo. Nel corso della quarta frazione, però, la centrale ha accusato un problema fisico: uscita dal campo per lasciare spazio al libero Monica De Gennaro nel giro dietro, l’azzurra si è messa del ghiaccio al polso e poi si è sdraiata.

La capitana non stava chiaramente bene e infatti non ha ripreso il posto di De Gennaro quando quest’ultima si è ritrovata sottorete. Il CT Julio Velasco si è affidato all’altra centrale Yasmina Akrari e qui è emersa l’eccessiva fiscalità degli arbitri: hanno fatto alzare Danesi dalla panchina, visibilmente risentita in volta per il malessere, per operare la sostituzione.

A spiegare quanto successo è stata la diretta interessata ai microfoni della Rai: “Sto bene, ho avuto un episodio di tachicardia che di solito mi succede, ma tutto a posto. Non avevo problemi al polso, tutto a posto“. Anna Danesi ha anche analizzato l’incontro: “Siamo state brave, loro hanno difeso molto, noi siamo calate per l’eccessivo nervosismo ed errori di troppo, poi abbiamo recuperato al meglio“.

La centrale ha proseguito: “La reazione è arrivata da subito, siamo state tranquille nonostante il set perso, abbiamo iniziato nel migliore dei modi, anche questo è sinonimo di grande squadra. Germania o Polonia agli ottavi? Nessuna preferenza. La Germania ha un gioco veloce, la Polonia l’abbiamo già affrontata durante l’estate ed è un bella squadra“. Un elogio a Paola Egonu, oggi autrice di 28 punti: “Quando Egonu gioca così fa paura anche a me“.