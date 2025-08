Cosa cambia per la 4×100 mista con le eliminazioni di Cina e Australia: quattro squadre per 3 medaglie?

Definito il quadro delle formazioni qualificate per la finale della 4×100 mista maschile dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. L’Italia ha centrato l’obiettivo, siglando il terzo tempo dell’overall di 3:30.40, alle spalle degli USA (3:29.65) e della Russia (3:30.05), potendosi permettere di lasciare a riposo Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Carlos D’Ambrosio. Una formazione “B” in cui i frazionisti hanno fatto il loro dovere.

La notizia delle heat mattutine sono le eliminazioni di squadre importanti come l‘Australia di Kyle Chalmers e soprattutto la Cina, che l’anno scorso vinse l’oro olimpico a Parigi. Una controprestazione clamorosa degli asiatici, specialmente perché erano presenti al via gli uomini migliori, come Qin Haiyang a rana e Pan Zhanle a stile libero, ma evidentemente la forma non era quella dei giorni migliori.

Cosa cambia, quindi, in funzione della finale? Se si considerano i valori in acqua, ci sono quattro squadre per tre posti sul podio, ovvero Russia, Italia, USA e Francia. I russi, per quanto fatto vedere nella staffetta mista mista, possono contare sulle frazioni dorso-rana molto forti, se Miron Lifintsev e Kirill Prigoda dovessero replicare quei tempi, ovvero 51.78 e 57.56. Inoltre, possono contare su prestazioni consistenti a farfalla con Andrei Minakov e qualitative con Egor Kornev a stile libero (47.51 nella finale dei 100 sl). La compagine in questione appare come la più completa

Gli Stati Uniti hanno nel dorso un punto debole e fa davvero strano dirlo, conoscendo la loro tradizion. Nella rana e a delfino non hanno atleti che spostano gli equilibri, considerando Josh Matheny settimo in 59.26 nella finale dei 100 in questa sede, e Shaine Casas, apparso in debito d’ossigeno dopo la prestazione nella finale dei 200 misti. Tuttavia, è nota la capacità degli statunitensi di fare gruppo e quindi di farsi trascinare, avendo una certezza come Jack Alexy, in grado di chiudere come nessuno a stile libero.

La terza squadra è la Francia che ha in Yohann Ndoye-Brouard e in Maxime Grousset i punti di forza a dorso e a farfalla, con quest’ultimo in grado di andare fortissimo anche a stile libero, ma si dovrà fare una scelta per l’uno o l’altro stile. L’alternativa non sarà a livello di Grousset in quella specifica frazione. A rana, molto probabilmente, ci sarà l’inserimento di Leon Marchand che potrebbe garantire una prestazione potente. Non resta che attendere.

L’Italia, quindi, spera di avere dai suoi campioni olimpici un apporto importante e decisivo, un po’ come quello che ci si aspetta in casa Russia da Lifintsev e Prigoda. La frazione a farfalla di Federico Burdisso è il punto debole, mentre D’Ambrosio, galvanizzato dal competere in questa staffetta, potrebbe esaltarsi.