Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Zverev: lo scoglio da brividi sarà l’ottavo

A differenza di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner sta facendo i conti con un tabellone decisamente irto di difficoltà agli US Open 2025. Ai sedicesimi ha affrontato e superato in rimonta uno scatenato Denis Shapovalov, annullando anche una palla del doppio break di svantaggio nel corso del terzo set. Lo scoglio più duro in assoluto deve però ancora arrivare…

Agli ottavi il n.1 al mondo troverà l’avversario più pericoloso in assoluto nel suo cammino verso la finale: Alexander Bublik. Il kazako sta vivendo la miglior stagione della carriera ed ha vissuto una estate di trionfi, aggiudicandosi i tornei di Halle, Gstaad e Kitzbuehel. Attualmente è risalito fino al n.24 della classifica ATP, ma grazie agli ottavi raggiunti a New York è già virtualmente n.17, suo best ranking eguagliato.

Sinner è in vantaggio 4-2 nei precedenti contro il classe 1997, tuttavia ha perso l’ultimo disputato ad Halle per 3-6, 6-3, 6-4. Come si è visto con Shapovalov, l’altoatesino soffre quei giocatori di talento che ti tolgono il tempo e prendono costantemente l’iniziativa. Con Bublik, probabilmente, sarà anche peggio. Il kazako, anche nel 3° turno vinto al 5° set contro l’americano Tommy Paul, in alcuni momenti è stato ingiocabile. Il servizio rimane il suo punto di forza: quando ingrana, è capace di infilare ace a ripetizione. Inoltre è in grado di picchiare indifferentemente sia di diritto sia di rovescio. Insomma, Sinner dovrà accettare un match di grande umiltà, nel quale dovrà essere consapevole che, in taluni momenti, potrebbe ritrovarsi in balìa dell’avversario.

Se dovesse riuscire a superare anche la trappola kazaka, il tabellone diventerebbe però in discesa per il n.1 del mondo. Ai quarti troverebbe infatti o il connazionale Lorenzo Musetti o lo spagnolo Jaume Munar, che sta vivendo di gran lunga la stagione migliore della carriera e dunque sarà un osso duro per l’altro top10 italiano. La vera novità è però rappresentata dall’eventuale incrocio in semifinale.

COME CAMBIA IL TABELLONE DI SINNER CON L’ELIMINAZIONE DI ZVEREV

A sorpresa Sinner non troverebbe nel penultimo atto Alexander Zverev. Il n.3 del mondo è stato eliminato a sorpresa dal canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4, 6-7 (7), 4-6, 4-6, con quest’ultimo che ora dovrà vedersela contro il redivivo russo Andrey Rublev. Nello stesso spicchio pare destinato ad approdare ai quarti l’australiano Alex De Minaur, opposto alla rivelazione svizzera Leandro Riedi, una delle favole di questo torneo, capace di stupire da n.435 del mondo.

Sia Auger-Aliassime, di recente travolto a Cincinnati, sia eventualmente Rublev o De Minaur rappresenterebbero degli ostacoli particolarmente graditi per Sinner in semifinale agli US Open, in attesa dell’eventuale atto conclusivo più atteso contro l’eterno rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Ma prima c’è lo spettro Bublik con cui fare i conti…