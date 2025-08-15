Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Rune: incredibile sorpresa francese

Una bella scossa nella nottata italiana. Dopo la disarmante prestazione di Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime, valsa la qualificazione alle semifinali del Masters1000 di Cincinnati, il n.1 del mondo attendeva di sapere il nome dell’avversario da affrontare nel penultimo del torneo dell’Ohio. L’esito è stato sorprendente, vista la vittoria di Terence Atmane.

Il francese (n.136 del ranking), dopo aver sconfitto Flavio Cobolli, Joao Fonseca e Taylor Fritz, si è reso protagonista di una grande prestazione contro il n.9 del mondo, Holger Rune. Un successo netto, in 1 ora e 15 minuti di gioco, col punteggio di 6-2 6-3, che ha permesso al transalpino di accedere per la prima volta a una semifinale di un 1000.

Il tabellone quindi cambia in relazione alle aspettative, dal momento che Sinner giocherà contro un tennista “outsider” e contro cui non ha precedenti. Di conseguenza, sarà una sfida probante per il nostro portacolori, costretto ad affrontare un altro mancino d’Oltralpe come Adrian Mannarino, sconfitto a fatica nel percorso.

Di conseguenza la situazione del main draw di Cincinnati è la seguente:

TABELLONE ATP CINCINNATI 2025

PARTE ALTA

[1] Jannik Sinner vs Terence Atmane

PARTE BASSA

[2] Carlos Alcaraz vs [9] Andrey Rublev

[3] Alexander Zverev vs [5] Ben Shelton

Sulla carta, accoppiamenti a più alto tasso tecnico nella parte bassa, ma per l’appunto Atmane ha espresso un tennis degno di un top-10 nel corso della settimana. Per questo, la lettura dei valori può essere anche diversa.