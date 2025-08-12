Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Paul e Tsitsipas. In arrivo un rivale mai battuto?

Non è stata di certo una passeggiata per Jannik Sinner la partita contro l’emergente canadese Gabriel Diallo: a Cincinnati il n.1 al mondo ha eliminato il canadese per 6-2, 7-6 (6), annullando anche un set-point nel corso del tie-break con una risposta da antologia e qualificandosi per gli ottavi di finale nel torneo in cui detiene il titolo. Ora affronterà un giocatore inatteso e non quello che ci si sarebbe aspettati…

TABELLONE STRAVOLTO A CINCINNATI

Prosegue infatti la moria di teste di serie nel lato di tabellone dell’italiano. Il classe 2001 dovrà vedersela ora con il veterano francese Adrian Mannarino, proveniente dalle qualificazioni. Il 37enne ha estromesso a sorpresa il quotato americano Tommy Paul per 5-7, 6-3, 6-4: ricorderete che lo statunitense riuscì a strappare un set a Sinner nella semifinale degli Internazionali d’Italia, prima di subire la veemente rimonta dell’italiano. L’altoatesino è in vantaggio 3-0 nei precedenti con il transalpino, a cui lasciò un solo parziale a Montreal nel 2022.

Completamente mutato anche lo scenario in vista dei quarti di finale. Dopo la prematura eliminazione di Lorenzo Musetti, ha salutato la competizione anche il greco Stefanos Tsitsipas, estromesso dal francese Benjamin Bonzi per 6-7, 6-3, 6-4. A questo punto Sinner potrebbe ritrovarsi di fronte Felix Auger-Aliassime, unica testa di serie rimasta da affrontare in quello spicchio di tabellone (n.23). Da segnalare come il canadese sia uno dei pochissimi giocatori contro cui l’italiano non abbia mai vinto: il bilancio racconta di due sconfitte in altrettanti match, anche se l’ultimo risalente al 2022.

Per quanto riguarda l’ipotetica semifinale, il nome più indicato come possibile avversario di Jannik Sinner resta quello dell’americano Tylor Fritz: agli ottavi sfiderà la rivelazione francese Terence Atmane, che a sorpresa si è sbarazzato del brasiliano Joao Fonceca. Un posto tra i primi quattro se lo giocheranno anche l’americano Frances Tiafoe ed il danese Holger Rune.

Per quanto riguarda infine la finale, Sinner potrebbe fronteggiare nuovamente il grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz, Ben Shelton ed Alexander Zverev permettendo…