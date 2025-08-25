Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025: Vingegaard in testa a pari merito con Gaudu. 3° Ciccone, Pellizzari in top20
David Gaudu ha vinto la terza tappa della Vuelta a España 2025, con partenza a San Maurizio Canavese e arrivo a Ceres dopo 134 chilometri. Il francese della Groupama-FDJ si è imposto allo sprint in leggera salita davanti ai danesi Mads Pedersen e Jonas Vingegaard, mentre l’italiano Giulio Ciccone è arrivato quarto precedendo il transalpino Jordan Labrosse.
Vingegaard, grazie ai 4 secondi di abbuono raccolti oggi al traguardo, ha difeso per un soffio la maglia rossa ritrovandosi adesso esattamente con lo stesso tempo di Gaudu in classifica generale ma occupando la prima posizione grazie ai piazzamenti delle singole tappe. Terzo posto provvisorio per Ciccone a 8″, poi Egan Bernal 14″ ed un folto gruppo a 16″ dalla vetta.
Di seguito la classifica generale aggiornata della Vuelta a España 2025 dopo la terza tappa.
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO LA TERZA TAPPA
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 14″ 10:55:36
2 3 ▲1 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ ,,
3 2 ▼1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:08
4 4 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:14
5 5 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:16
6 6 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
7 7 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,
8 8 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,
9 9 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,
10 13 ▲3 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
11 12 ▲1 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,
12 14 ▲2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
13 15 ▲2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
14 16 ▲2 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
15 11 ▼4 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
16 10 ▼6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,
17 18 ▲1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
18 23 ▲5 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,
19 17 ▼2 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
20 21 ▲1 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,
21 20 ▼1 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
22 25 ▲3 Tejada Harold XDS Astana Team ,,
23 22 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
24 19 ▼5 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
25 24 ▼1 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
26 26 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:35
27 27 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
28 28 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
29 30 ▲1 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,
30 29 ▼1 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,
31 32 ▲1 Hirt Jan Israel – Premier Tech 0:42
32 33 ▲1 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:44
33 34 ▲1 Romo Javier Movistar Team ,,
34 35 ▲1 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:47
35 36 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
36 39 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,
37 37 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
38 43 ▲5 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
39 41 ▲2 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
40 40 – Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
41 42 ▲1 Carr Simon Cofidis ,,
42 45 ▲3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:53
43 47 ▲4 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step ,,
44 50 ▲6 Beloki Markel EF Education – EasyPost 1:03
45 31 ▼14 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 1:10
46 54 ▲8 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:12
47 56 ▲9 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:20
48 57 ▲9 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:22
49 58 ▲9 Molard Rudy Groupama – FDJ 1:24
50 59 ▲9 Conci Nicola XDS Astana Team ,,
51 46 ▼5 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA ,,
52 65 ▲13 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step ,,
53 67 ▲14 Samitier Sergio Cofidis ,,
54 68 ▲14 Higuita Sergio XDS Astana Team ,,
55 38 ▼17 Harper Chris Team Jayco AlUla 1:28
56 48 ▼8 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:34
57 52 ▼5 Poels Wout XDS Astana Team 1:35
58 74 ▲16 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:37
59 53 ▼6 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 1:44
60 60 – Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 1:53
61 72 ▲11 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 1:55
62 83 ▲21 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 2:05
63 66 ▲3 Bagioli Andrea Lidl – Trek ,,
64 84 ▲20 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:07
65 63 ▼2 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 2:12
66 64 ▼2 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 2:21
67 76 ▲9 Masnada Fausto XDS Astana Team ,,
68 78 ▲10 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 2:24
69 51 ▼18 Herrada Jesús Cofidis 2:28
70 81 ▲11 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 2:31
71 85 ▲14 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:32
72 62 ▼10 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 2:45
73 80 ▲7 Bernard Julien Lidl – Trek 2:55
74 87 ▲13 Canal Carlos Movistar Team 2:58
75 77 ▲2 Shaw James EF Education – EasyPost 2:59
76 75 ▼1 Bennett George Israel – Premier Tech 3:13
77 92 ▲15 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:01
78 94 ▲16 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 4:07
79 82 ▲3 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:17
80 88 ▲8 Ourselin Paul Cofidis 4:20
81 79 ▼2 Buchmann Emanuel Cofidis 4:52
82 95 ▲13 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 4:55
83 96 ▲13 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 5:09
84 90 ▲6 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 5:11
85 55 ▼30 Craps Lars Lotto 5:22
86 86 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 5:37
87 105 ▲18 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:40
88 107 ▲19 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,
89 99 ▲10 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 5:51
90 101 ▲11 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 6:09
91 111 ▲20 Pedersen Mads Lidl – Trek 8″ 6:11
92 104 ▲12 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 6:18
93 112 ▲19 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 6:19
94 102 ▲8 Küng Stefan Groupama – FDJ 6:21
95 89 ▼6 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:29
96 73 ▼23 Castrillo Pablo Movistar Team 6:52
97 121 ▲24 Fagúndez Eric Antonio Burgos Burpellet BH 7:01
98 115 ▲17 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 7:16
99 117 ▲18 Haig Jack Bahrain – Victorious ,,
100 109 ▲9 Hessmann Michel Movistar Team 7:22
101 113 ▲12 Jungels Bob INEOS Grenadiers 7:56
102 134 ▲32 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 8:05
103 124 ▲21 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 8:19
104 119 ▲15 Gregaard Jonas Lotto 8:21
105 116 ▲11 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 8:26
106 135 ▲29 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:31
107 93 ▼14 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 8:36
108 108 – Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 8:49
109 127 ▲18 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 9:26
110 141 ▲31 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:27
111 123 ▲12 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 9:46
112 106 ▼6 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 9:48
113 69 ▼44 Quinn Sean EF Education – EasyPost 6″ 9:49
114 133 ▲19 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 9:55
115 125 ▲10 García Cortina Iván Movistar Team 10:07
116 122 ▲6 Sepúlveda Eduardo Lotto 10:11
117 132 ▲15 Coquard Bryan Cofidis 10:20
118 136 ▲18 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 10:21
119 149 ▲30 González David Q36.5 Pro Cycling Team 10:43
120 151 ▲31 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team ,,
121 144 ▲23 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 10:53
122 130 ▲8 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 10:55
123 110 ▼13 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 11:19
124 160 ▲36 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 11:27
125 165 ▲40 Livyns Arjen Lotto ,,
126 168 ▲42 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck ,,
127 143 ▲16 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 11:29
128 44 ▼84 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 11:35
129 171 ▲42 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 11:38
130 49 ▼81 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 11:39
131 148 ▲17 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 11:58
132 61 ▼71 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 12:00
133 70 ▼63 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla ,,
134 126 ▼8 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 12:06
135 114 ▼21 Verona Carlos Lidl – Trek 12:08
136 167 ▲31 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 12:11
137 71 ▼66 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck 12:12
138 152 ▲14 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 12:19
139 150 ▲11 Turner Ben INEOS Grenadiers 12:20
140 145 ▲5 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 12:37
141 139 ▼2 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 12:42
142 137 ▼5 Stewart Jake Israel – Premier Tech 12:45
143 158 ▲15 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 12:46
144 163 ▲19 Segaert Alec Lotto 13:01
145 177 ▲32 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 13:09
146 131 ▼15 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 13:11
147 146 ▼1 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 13:22
148 91 ▼57 Petilli Simone Intermarché – Wanty 13:40
149 172 ▲23 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 14:54
150 98 ▼52 Knight Oliver Cofidis 15:01
151 97 ▼54 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 15:11
152 100 ▼52 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 15:48
153 103 ▼50 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 16:26
154 166 ▲12 De Buyst Jasper Lotto 16:32
155 118 ▼37 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 16:55
156 120 ▼36 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
157 154 ▼3 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 17:21
158 170 ▲12 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 17:27
159 155 ▼4 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 10″ 17:49
160 128 ▼32 Smith Dion Intermarché – Wanty 17:50
161 173 ▲12 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 17:57
162 129 ▼33 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ 18:21
163 138 ▼25 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 19:20
164 140 ▼24 Foldager Anders Team Jayco AlUla 19:25
165 142 ▼23 Roosen Timo Team Picnic PostNL 20:03
166 147 ▼19 Hoole Daan Lidl – Trek 21:10
167 153 ▼14 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 22:02
168 157 ▼11 Viviani Elia Lotto 22:03
169 159 ▼10 Marit Arne Intermarché – Wanty ,,
170 164 ▼6 Eddy Patrick Team Picnic PostNL ,,
171 156 ▼15 Slock Liam Lotto 6″ 22:12
172 162 ▼10 van Uden Casper Team Picnic PostNL 22:15
173 161 ▼12 Aniołkowski Stanisław Cofidis ,,
174 174 – Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 23:02
175 176 ▲1 Artz Huub Intermarché – Wanty 23:04
176 175 ▼1 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 23:47
177 182 ▲5 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 27:29
178 169 ▼9 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 29:19
179 179 – Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 30:23
180 180 – Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team ,,
181 178 ▼3 García Pierna Carlos Burgos Burpellet BH 39:55