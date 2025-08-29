Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025: Ciccone tallona Vingegaard e Almeida, Pellizzari resiste, crolla Tiberi
La settima tappa della Vuelta a España 2025 proponeva una serie di salite decisamente impegnative: Port del Cantò, Coll de la Creu de Pervés, Coll de L’Espina e l’arrivo in quota a Cerler.Huesca la Magia (ultimi 12,1 chilometri al 5,9% di pendenza media). C’è stata un’accelerazione di Giulio Ciccone, Jonas Vingegaard e Joao Almeida quando mancavano cinque chilometri alla vetta, ma poi il ritmo non si è intensificato ulteriormente e il gruppo dei migliori è rimasto compatto.
Juan Ayuso è andato in fuga da lontano dopo la crisi rimediata ieri e ha trionfato in solitaria, recuperando due minuti e mezzo sui big con la sua quindicesima affermazione in carriera. Da annotare l’ottimo secondo posto parziale di Marco Frigo, che sulla salita finale ha anche provato a tenere il passo dello spagnolo prima di inchinarsi e pagare poco più di un minuto. Antonio Tiberi è andato in difficoltà anche oggi, accumulando un distacco importante e uscendo di fatto dalla lotta per le posizioni nobili della classifica, obiettivo prima della partenza da Torino.
Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della classifica generale. Il portacolori della Bahrain-Victorious precede tutti i big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”. Da annotare l’ottava piazza di Giulio Pellizzari a 2’53”, con lo stesso tempo dell’australiano Jai Hindley. Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna 2025 al termine della settima tappa. Domani (sabato 30 agosto) andrà in scena l’ottava frazione:
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 25:18:02
2 5 ▲3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33
3 6 ▲3 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41
4 7 ▲3 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42
5 3 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47
6 8 ▲2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49
7 9 ▲2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53
8 10 ▲2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
9 11 ▲2 Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55
10 12 ▲2 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58
11 13 ▲2 Pidcock Thoma Q36.5 Pro Cycling Team 3:03
12 14 ▲2 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 3:04
13 16 ▲3 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 3:20
14 20 ▲6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 3:38
15 27 ▲12 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 4″ 3:39
16 2 ▼14 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:40
17 22 ▲5 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 3:53
18 24 ▲6 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 4:15
19 17 ▼2 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 4:28
20 19 ▼1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 4:36
21 34 ▲13 Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 4:42
22 23 ▲1 Landa Mikel Soudal Quick-Step 4:59
23 31 ▲8 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 6:24
24 25 ▲1 López Harold Martín XDS Astana Team 6:30
25 43 ▲18 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 10″ 7:28
26 29 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 7:47
27 40 ▲13 Tejada Harold XDS Astana Team 8:32
28 35 ▲7 Samitier Sergio Cofidis 8:56
29 41 ▲12 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 9:31
30 33 ▲3 Harper Chris Team Jayco AlUla 11:22
31 47 ▲16 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 12:12
32 37 ▲5 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 12:23
33 4 ▼29 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 12:32
34 36 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 12:43
35 32 ▼3 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 12:50
36 39 ▲3 Poels Wout XDS Astana Team 15:23
37 15 ▼22 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 15:33
38 18 ▼20 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 15:47
39 45 ▲6 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 16:02
40 46 ▲6 Molard Rudy Groupama – FDJ 16:10
41 51 ▲10 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 16:41
42 68 ▲26 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 17:29
43 21 ▼22 Shaw James EF Education – EasyPost 19:43
44 28 ▼16 Ryan Archie EF Education – EasyPost 20:00
45 30 ▼15 Romo Javier Movistar Team 20:22
46 26 ▼20 Beloki Markel EF Education – EasyPost 20:47
47 50 ▲3 Hirt Jan Israel – Premier Tech 21:13
48 48 – Higuita Sergio XDS Astana Team 21:55
49 44 ▼5 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 22:50
50 54 ▲4 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 23:09
51 52 ▲1 Bagioli Andrea Lidl – Trek 23:28
52 56 ▲4 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 24:11
53 57 ▲4 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 24:18
54 71 ▲17 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 24:39
55 65 ▲10 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 24:54
56 42 ▼14 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 25:10
57 53 ▼4 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 25:17
58 59 ▲1 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 27:14
59 60 ▲1 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 27:16
60 61 ▲1 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 28:02
61 55 ▼6 Castrillo Pablo Movistar Team 28:13
62 105 ▲43 Sepúlveda Eduardo Lotto 28:34
63 64 ▲1 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 28:37
64 67 ▲3 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 28:50
65 58 ▼7 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 29:58
66 82 ▲16 Ourselin Paul Cofidis 30:25
67 78 ▲11 Masnada Fausto XDS Astana Team 30:38
68 69 ▲1 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 22″ 30:53
69 62 ▼7 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 31:04
70 70 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 31:09
71 63 ▼8 Bernard Julien Lidl – Trek 31:10
72 75 ▲3 Conci Nicola XDS Astana Team 32:28
73 104 ▲31 Craps Lars Lotto 32:36
74 66 ▼8 Canal Carlos Movistar Team 33:04
75 72 ▼3 Haig Jack Bahrain – Victorious 34:26
76 73 ▼3 Aular Orluis Movistar Team 4″ 34:32
77 87 ▲10 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 34:46
78 49 ▼29 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 34:59
79 74 ▼5 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team ,,
80 76 ▼4 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 35:24
81 77 ▼4 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 36:30
82 80 ▼2 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 36:45
83 83 – Küng Stefan Groupama – FDJ 36:55
84 81 ▼3 Herrada Jesús Cofidis 37:29
85 110 ▲25 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 37:30
86 89 ▲3 Verona Carlos Lidl – Trek 37:32
87 85 ▼2 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 37:57
88 141 ▲53 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 38:13
89 91 ▲2 Jungels Bob INEOS Grenadiers 38:28
90 99 ▲9 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 38:51
91 90 ▼1 Buchmann Emanuel Cofidis 39:43
92 103 ▲11 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 40:02
93 84 ▼9 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 40:13
94 115 ▲21 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 40:22
95 93 ▼2 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 40:30
96 96 – Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 40:54
97 102 ▲5 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 41:23
98 106 ▲8 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 42:19
99 107 ▲8 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 42:28
100 86 ▼14 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 42:35
101 100 ▼1 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 42:38
102 92 ▼10 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 42:44
103 94 ▼9 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 43:15
104 101 ▼3 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 43:55
105 155 ▲50 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 45:31
106 97 ▼9 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 45:35
107 108 ▲1 García Cortina Iván Movistar Team 45:47
108 114 ▲6 Hessmann Michel Movistar Team 46:22
109 118 ▲9 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 46:59
110 98 ▼12 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 47:07
111 133 ▲22 Petilli Simone Intermarché – Wanty 47:08
112 109 ▼3 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 47:13
113 79 ▼34 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck 47:22
114 113 ▼1 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 47:30
115 126 ▲11 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 47:46
116 127 ▲11 Gregaard Jonas Lotto 47:55
117 111 ▼6 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 48:42
118 95 ▼23 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 48:45
119 112 ▼7 Coquard Bryan Cofidis 49:17
120 146 ▲26 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 49:51
121 152 ▲31 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 50:17
122 117 ▼5 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 50:45
123 119 ▼4 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 50:48
124 137 ▲13 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 51:11
125 129 ▲4 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 51:29
126 122 ▼4 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 51:44
127 130 ▲3 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 51:57
128 142 ▲14 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 52:02
129 125 ▼4 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 52:21
130 132 ▲2 Segaert Alec Lotto 52:25
131 120 ▼11 Bennett George Israel – Premier Tech 52:35
132 88 ▼44 Fagúndez Eric Antonio Burgos Burpellet BH 53:09
133 116 ▼17 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 53:14
134 124 ▼10 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 53:21
135 128 ▼7 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 54:04
136 139 ▲3 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 54:39
137 131 ▼6 González David Q36.5 Pro Cycling Team 54:40
138 138 – Knight Oliver Cofidis 54:55
139 167 ▲28 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 55:19
140 145 ▲5 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 55:54
141 140 ▼1 De Buyst Jasper Lotto 56:17
142 143 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 56:28
143 151 ▲8 Smith Dion Intermarché – Wanty 57:31
144 150 ▲6 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 58:15
145 147 ▲2 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 58:28
146 154 ▲8 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 59:15
147 123 ▼24 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 10″ 59:30
148 134 ▼14 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 1:01:15
149 156 ▲7 Hoole Daan Lidl – Trek 1:01:46
150 162 ▲12 Artz Huub Intermarché – Wanty 1:02:01
151 121 ▼30 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 1:02:14
152 135 ▼17 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1:02:18
153 164 ▲11 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 1:02:33
154 148 ▼6 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 1:02:37
155 136 ▼19 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 1:02:55
156 163 ▲7 Foldager Anders Team Jayco AlUla 1:04:18
157 168 ▲11 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:04:39
158 169 ▲11 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 1:04:41
159 153 ▼6 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 1:05:20
160 144 ▼16 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 16″ 1:05:22
161 171 ▲10 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 1:06:15
162 157 ▼5 Marit Arne Intermarché – Wanty 1:06:38
163 160 ▼3 Roosen Timo Team Picnic PostNL 1:06:48
164 173 ▲9 Slock Liam Lotto 6″ 1:09:11
165 172 ▲7 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 1:10:29
166 149 ▼17 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 1:10:38
167 161 ▼6 van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:11:46
168 170 ▲2 Viviani Elia Lotto 1:11:47
169 159 ▼10 Aniołkowski Stanisław Cofidis 1:12:26
170 174 ▲4 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 1:15:34
171 166 ▼5 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 1:17:15
172 175 ▲3 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 1:33:01