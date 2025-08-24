Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025: Vingegaard balza in testa davanti a Ciccone, attardato Tiberi
Andata in archivio la seconda tappa della Vuelta a España 2025. La frazione, tenutasi in territorio italiano, è partita da Alba e giunta a Limone Piemonte. Sono stati affrontati dai corridori 159.5 km e il via c’è stato alle 13.53. Dopo la prima volta, in cui il belga Jasper Philipsen ha fatto valere tutta la propria potenza sul traguardo di Novara, oggi c’era attesa per capire la condizione degli uomini di classifica.
Affrontato un percorso ondulato, attraversando Savigliano, Saluzzo e la pianura del Po (verso Colletta di Rossana), i corridori sono arrivati ai piedi dell’erta finale. Un’ascesa lunga poco meno di 10 km, con una pendenza media del 5% e con punte negli ultimi 800 metri al 10%. Era quindi da verificare lo stato dell’arte tra i grandi favoriti della Vuelta: da una parte Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e dall’altra la coppia UAE Emirates Almeida-Ayuso. Ci si aspettavano segnali tra le fila nostrane da Giulio Ciccone e Antonio Tiberi.
La vittoria è andata al più atteso, il danese Jonas Vingagaard (Team Visma | Lease a Bike), vittima anche di una caduta quest’oggi per via delle infauste condizioni meteo. Il danese ha beffato per pochissimo Giulio Ciccone (Lidl – Trek) in un arrivo all’ultima pedalata, mentre in terza posizione ha concluso il francese David Gaudu (Groupama – FDJ). A completare la top-5 sono stati il colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
Con quest’affermazione, quindi, Vingegaard conquista la maglia rossa con 4″ di margine su Ciccone e 6″ su Gaudu in una classifica, chiaramente, molto corta. Di seguito la classifica generale dopo la seconda tappa:
CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO SECONDA TAPPA
1 43 ▲42 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 10″ 7:56:16
2 48 ▲46 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 0:04
3 51 ▲48 Gaudu David Groupama – FDJ 4″ 0:06
4 134 ▲130 Bernal Egan INEOS Grenadiers 0:10
5 12 ▲7 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 0:12
6 34 ▲28 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
7 30 ▲23 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious ,,
8 47 ▲39 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,
9 52 ▲43 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG ,,
10 55 ▲45 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG ,,
11 57 ▲46 Lecerf Junior Soudal Quick-Step ,,
12 73 ▲61 Almeida João UAE Team Emirates – XRG ,,
13 64 ▲51 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step ,,
14 68 ▲54 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike ,,
15 69 ▲54 O’Connor Ben Team Jayco AlUla ,,
16 66 ▲50 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team ,,
17 93 ▲76 Riccitello Matthew Israel – Premier Tech ,,
18 100 ▲82 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
19 123 ▲104 López Harold Martín XDS Astana Team ,,
20 109 ▲89 Frigo Marco Israel – Premier Tech ,,
21 122 ▲101 Landa Mikel Soudal Quick-Step ,,
22 130 ▲108 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team ,,
23 135 ▲112 Langellotti Victor INEOS Grenadiers ,,
24 145 ▲121 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
25 149 ▲124 Tejada Harold XDS Astana Team ,,
26 56 ▲30 Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 0:31
27 59 ▲32 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL ,,
28 81 ▲53 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious ,,
29 121 ▲92 Rodríguez Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,
30 127 ▲97 Træen Torstein Bahrain – Victorious ,,
31 106 ▲75 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 0:35
32 152 ▲120 Hirt Jan Israel – Premier Tech 0:38
33 63 ▲30 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 0:40
34 148 ▲114 Romo Javier Movistar Team ,,
35 11 ▼24 Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 0:43
36 45 ▲9 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
37 76 ▲39 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
38 82 ▲44 Harper Chris Team Jayco AlUla ,,
39 79 ▲40 Meintjes Louis Intermarché – Wanty ,,
40 136 ▲96 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH ,,
41 138 ▲97 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA ,,
42 151 ▲109 Carr Simon Cofidis ,,
43 150 ▲107 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
44 169 ▲125 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels ,,
45 41 ▼4 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:49
46 60 ▲14 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA ,,
47 97 ▲50 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step ,,
48 142 ▲94 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
49 65 ▲16 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 0:59
50 98 ▲48 Beloki Markel EF Education – EasyPost ,,
51 171 ▲120 Herrada Jesús Cofidis ,,
52 147 ▲95 Poels Wout XDS Astana Team 1:02
53 88 ▲35 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 1:05
54 107 ▲53 Ryan Archie EF Education – EasyPost 1:08
55 141 ▲86 Craps Lars Lotto 1:10
56 4 ▼52 Aular Orluis Movistar Team 4″ 1:16
57 50 ▼7 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 1:18
58 42 ▼16 Molard Rudy Groupama – FDJ 1:20
59 44 ▼15 Conci Nicola XDS Astana Team ,,
60 53 ▼7 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers ,,
61 62 ▲1 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL ,,
62 58 ▼4 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step ,,
63 83 ▲20 Rolland Brieuc Groupama – FDJ ,,
64 94 ▲30 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ ,,
65 95 ▲30 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step ,,
66 112 ▲46 Bagioli Andrea Lidl – Trek ,,
67 120 ▲53 Samitier Sergio Cofidis ,,
68 119 ▲51 Higuita Sergio XDS Astana Team ,,
69 132 ▲63 Quinn Sean EF Education – EasyPost ,,
70 144 ▲74 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla ,,
71 167 ▲96 Vergallito Luca Alpecin – Deceuninck ,,
72 163 ▲91 Faura José Luis Burgos Burpellet BH ,,
73 156 ▲83 Castrillo Pablo Movistar Team ,,
74 176 ▲102 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 1:33
75 89 ▲14 Bennett George Israel – Premier Tech 1:39
76 91 ▲15 Masnada Fausto XDS Astana Team ,,
77 99 ▲22 Shaw James EF Education – EasyPost ,,
78 113 ▲35 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team ,,
79 157 ▲78 Buchmann Emanuel Cofidis ,,
80 90 ▲10 Bernard Julien Lidl – Trek 1:44
81 131 ▲50 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 1:46
82 168 ▲86 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
83 117 ▲34 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 2:01
84 101 ▲17 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 2:03
85 20 ▼65 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2:28
86 159 ▲73 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels ,,
87 38 ▼49 Canal Carlos Movistar Team 2:54
88 110 ▲22 Ourselin Paul Cofidis 3:00
89 125 ▲36 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
90 140 ▲50 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike ,,
91 137 ▲46 Petilli Simone Intermarché – Wanty ,,
92 161 ▲69 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
93 87 ▼6 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 3:25
94 92 ▼2 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
95 133 ▲38 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 3:44
96 154 ▲58 Pickering Finlay Bahrain – Victorious ,,
97 172 ▲75 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4:16
98 111 ▲13 Knight Oliver Cofidis 4:21
99 139 ▲40 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 4:28
100 85 ▼15 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 5:08
101 102 ▲1 Hamilton Chris Team Picnic PostNL ,,
102 67 ▼35 Küng Stefan Groupama – FDJ 5:22
103 6 ▼97 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 5:34
104 37 ▼67 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 5:36
105 40 ▼65 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,
106 74 ▼32 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla ,,
107 86 ▼21 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,
108 126 ▲18 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL ,,
109 146 ▲37 Hessmann Michel Movistar Team 5:39
110 181 ▲71 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 6:10
111 17 ▼94 Pedersen Mads Lidl – Trek 6:15
112 26 ▼86 Gruel Thibaud Groupama – FDJ ,,
113 71 ▼42 Jungels Bob INEOS Grenadiers ,,
114 80 ▼34 Verona Carlos Lidl – Trek ,,
115 75 ▼40 Ermakov Roman Bahrain – Victorious ,,
116 84 ▼32 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike ,,
117 153 ▲36 Haig Jack Bahrain – Victorious ,,
118 170 ▲52 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels ,,
119 175 ▲56 Gregaard Jonas Lotto ,,
120 173 ▲53 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla ,,
121 28 ▼93 Fagúndez Eric Antonio Burgos Burpellet BH 6:21
122 118 ▼4 Sepúlveda Eduardo Lotto 6:43
123 32 ▼91 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 7:08
124 77 ▼47 Gamper Patrick Team Jayco AlUla ,,
125 8 ▼117 García Cortina Iván Movistar Team 7:10
126 128 ▲2 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike ,,
127 162 ▲35 Cavagna Rémi Groupama – FDJ ,,
128 179 ▲51 Smith Dion Intermarché – Wanty ,,
129 3 ▼126 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ 7:23
130 182 ▲52 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 7:44
131 184 ▲53 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 8:00
132 10 ▼122 Coquard Bryan Cofidis 8:01
133 104 ▼29 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team ,,
134 155 ▲21 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH ,,
135 31 ▼104 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 8:27
136 115 ▼21 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels ,,
137 22 ▼115 Stewart Jake Israel – Premier Tech 8:40
138 24 ▼114 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels ,,
139 96 ▼43 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech ,,
140 39 ▼101 Foldager Anders Team Jayco AlUla 8:45
141 103 ▼38 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 9:23
142 164 ▲22 Roosen Timo Team Picnic PostNL ,,
143 165 ▲22 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck ,,
144 61 ▼83 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 9:28
145 177 ▲32 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 9:59
146 36 ▼110 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 10:18
147 143 ▼4 Hoole Daan Lidl – Trek ,,
148 2 ▼146 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 10:33
149 9 ▼140 González David Q36.5 Pro Cycling Team 10:39
150 15 ▼135 Turner Ben INEOS Grenadiers ,,
151 27 ▼124 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team ,,
152 33 ▼119 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 11:10
153 160 ▲7 Novak Domen UAE Team Emirates – XRG ,,
154 5 ▼149 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 11:12
155 1 ▼154 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 10″ 11:13
156 105 ▼51 Slock Liam Lotto 6″ 11:17
157 7 ▼150 Viviani Elia Lotto 11:23
158 13 ▼145 Mihkels Madis EF Education – EasyPost ,,
159 23 ▼136 Marit Arne Intermarché – Wanty ,,
160 16 ▼144 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck ,,
161 21 ▼140 Aniołkowski Stanisław Cofidis ,,
162 19 ▼143 van Uden Casper Team Picnic PostNL ,,
163 46 ▼117 Segaert Alec Lotto ,,
164 72 ▼92 Eddy Patrick Team Picnic PostNL ,,
165 108 ▼57 Livyns Arjen Lotto ,,
166 116 ▼50 De Buyst Jasper Lotto ,,
167 166 ▼1 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck ,,
168 174 ▲6 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck ,,
169 178 ▲9 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck ,,
170 29 ▼141 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 11:34
171 49 ▼122 Ganna Filippo INEOS Grenadiers ,,
172 78 ▼94 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 11:41
173 180 ▲7 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 11:57
174 129 ▼45 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 12:22
175 18 ▼157 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 12:24
176 35 ▼141 Artz Huub Intermarché – Wanty ,,
177 183 ▲6 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 13:05
178 114 ▼64 García Pierna Carlos Burgos Burpellet BH 13:34
179 54 ▼125 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 19:43
180 124 ▼56 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team ,,
181 158 ▼23 Arcas Jorge Movistar Team 20:07
182 14 ▼168 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 22:33
183 25 ▼158 Zingle Axel Team Visma | Lease a Bike 24:15