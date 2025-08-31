Ciclismo
Classifica Vuelta a España 2025, nona tappa: Vingegaard allunga sui big, 3 italiani in top-10. Træen in rosso
Jonas Vingegaard ha inscenato un’autentica prova di forza in occasione della nona tappa della Vuelta di Spagna: il fuoriclasse danese ha attaccato quando mancavano undici chilometri al traguardo, soltanto Giulio Ciccone ha provato a tenere botta per un breve frangente e poi ha piazzato una seconda rasoiata un chilometro più tardi, involandosi così verso il successo in solitaria. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike si è imposto con un vantaggio di 24 secondi nei confronti del portoghese Joao Almeida e del britannico Tom Pidcock, che in qualche modo sono riusciti a limitare i danni.
Giulio Ciccone ha chiuso in settima tappa con un distacco di 1’46”, nel gruppetto con l’australiano Jai Hindley, lo spagnolo Marc Soler, Lorenzo Fortunato, Giulio Pellizzari e la maglia rossa Torstein Træen. L’alfiere della Bahrain Victorious è riuscito a conservare la maglia rossa e potrà dunque ripartire con il simbolo del primato prima di cederlo in salita. Vingegaard accusa un ritardo di 37” dallo scandinavo e ha un margine di 38” su Almeida, 58” su Pidcock, 2’05” su Ciccone, 2’10” su Fortunato, 2’16” su Hindley e Pellizzari.
Di seguito la classifica generale della Vuelta di Spagna al termine della nona tappa. Domani è previsto un giorno di riposo, si ritornerà in strada martedì 2 settembre per la decima frazione: 175 km da Parque de la Naturaleza Sendaviva a El Ferial Larra Belagua, arrivo in salita, gli ultimi 9,4 chilometri saranno al 6,1% di pendenza media e faranno la differenza in graduatoria.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 33:35:46
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 0:37
3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 1:15
4 11 ▲7 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 1:35
5 10 ▲5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:14
6 4 ▼2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42
7 5 ▼2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47
8 6 ▼2 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49
9 7 ▼2 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53
10 8 ▼2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
11 9 ▼2 Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55
12 12 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 3:04
13 13 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 3:20
14 15 ▲1 García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 4″ 3:39
15 17 ▲2 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 3:53
16 14 ▼2 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 4:00
17 18 ▲1 Lecerf Junior Soudal Quick-Step 4:21
18 24 ▲6 López Harold Martín XDS Astana Team 6:30
19 16 ▼3 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 6:48
20 19 ▼1 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 7:36
21 20 ▼1 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 7:44
22 25 ▲3 Meintjes Louis Intermarché – Wanty 7:58
23 23 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 8:36
24 22 ▼2 Landa Mikel Soudal Quick-Step 9:23
25 26 ▲1 Tejada Harold XDS Astana Team 10:44
26 27 ▲1 Samitier Sergio Cofidis 6″ 11:58
27 30 ▲3 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 12:23
28 31 ▲3 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 12:40
29 34 ▲5 Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 13:01
30 21 ▼9 Frigo Marco Israel – Premier Tech 8″ 13:26
31 28 ▼3 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 14:31
32 32 – Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 14:55
33 37 ▲4 Molard Rudy Groupama – FDJ 19:18
34 29 ▼5 Harper Chris Team Jayco AlUla 20:06
35 38 ▲3 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 21:22
36 35 ▼1 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 4″ 21:36
37 36 ▼1 Poels Wout XDS Astana Team 22:26
38 50 ▲12 Beloki Markel EF Education – EasyPost 23:53
39 40 ▲1 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 24:12
40 55 ▲15 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 25:18
41 39 ▼2 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team 25:25
42 48 ▲6 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ 25:31
43 42 ▼1 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 28:46
44 43 ▼1 Romo Javier Movistar Team 29:06
45 49 ▲4 Bagioli Andrea Lidl – Trek 30:11
46 41 ▼5 Gaudu David Groupama – FDJ 14″ 31:02
47 53 ▲6 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 31:22
48 52 ▲4 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 31:25
49 33 ▼16 Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 10″ 32:52
50 60 ▲10 Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 33:02
51 59 ▲8 Faura José Luis Burgos Burpellet BH 2″ 33:15
52 46 ▼6 Shaw James EF Education – EasyPost 35:24
53 51 ▼2 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team 35:58
54 65 ▲11 Ourselin Paul Cofidis 36:29
55 54 ▼1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team 36:41
56 56 – Silva Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 37:04
57 66 ▲9 Masnada Fausto XDS Astana Team 37:21
58 61 ▲3 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers ,,
59 45 ▼14 Higuita Sergio XDS Astana Team 37:44
60 44 ▼16 Ryan Archie EF Education – EasyPost 37:46
61 77 ▲16 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 38:17
62 47 ▼15 Schachmann Maximilian Soudal Quick-Step 38:19
63 72 ▲9 Canal Carlos Movistar Team 38:27
64 88 ▲24 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG 38:41
65 64 ▼1 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step 39:39
66 57 ▼9 Hirt Jan Israel – Premier Tech 40:57
67 84 ▲17 Dunbar Eddie Team Jayco AlUla 40:58
68 67 ▼1 Pickering Finlay Bahrain – Victorious 41:22
69 68 ▼1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 42:27
70 58 ▼12 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team 42:43
71 69 ▼2 Bernard Julien Lidl – Trek 42:57
72 100 ▲28 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL 43:23
73 71 ▼2 Conci Nicola XDS Astana Team 44:35
74 62 ▼12 Sepúlveda Eduardo Lotto 44:46
75 80 ▲5 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 45:14
76 89 ▲13 Thierry Pierre Arkéa – B&B Hotels 45:34
77 83 ▲6 Verona Carlos Lidl – Trek 46:16
78 85 ▲7 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 46:41
79 76 ▼3 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team 46:46
80 87 ▲7 Jungels Bob INEOS Grenadiers 47:12
81 82 ▲1 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 22″ 48:31
82 81 ▼1 Küng Stefan Groupama – FDJ 48:42
83 73 ▼10 Craps Lars Lotto 49:27
84 116 ▲32 Debruyne Ramses Alpecin – Deceuninck 49:56
85 79 ▼6 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 50:53
86 104 ▲18 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 51:00
87 90 ▲3 Kwiatkowski Michał INEOS Grenadiers 2″ 51:58
88 63 ▼25 Fisher-Black Finn Red Bull – BORA – hansgrohe 52:13
89 111 ▲22 Petilli Simone Intermarché – Wanty 52:28
90 95 ▲5 Gruel Thibaud Groupama – FDJ 53:10
91 70 ▼21 Castrillo Pablo Movistar Team 53:16
92 86 ▼6 Herrada Jesús Cofidis 53:51
93 94 ▲1 Quinn Sean EF Education – EasyPost 10″ 53:54
94 97 ▲3 Cavagna Rémi Groupama – FDJ 54:25
95 98 ▲3 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 54:31
96 99 ▲3 Bonneu Kamiel Intermarché – Wanty 54:37
97 75 ▼22 Haig Jack Bahrain – Victorious 54:50
98 101 ▲3 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 55:02
99 96 ▼3 Chaves Esteban EF Education – EasyPost 55:03
100 74 ▼26 Aular Orluis Movistar Team 4″ 55:53
101 102 ▲1 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 56:15
102 93 ▼9 Buchmann Emanuel Cofidis 56:24
103 78 ▼25 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 56:48
104 114 ▲10 Gregaard Jonas Lotto 57:32
105 120 ▲15 Rouland Louis Arkéa – B&B Hotels 58:00
106 108 ▲2 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck 58:42
107 129 ▲22 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 59:57
108 91 ▼17 Koerdt Bjorn Team Picnic PostNL 1:00:34
109 92 ▼17 Pedersen Mads Lidl – Trek 14″ 1:00:58
110 135 ▲25 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 1:01:14
111 109 ▼2 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 1:02:42
112 110 ▼2 Gamper Patrick Team Jayco AlUla 1:02:48
113 107 ▼6 Hessmann Michel Movistar Team 4″ 1:03:11
114 106 ▼8 Sobrero Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 1:03:39
115 105 ▼10 García Cortina Iván Movistar Team 1:03:49
116 113 ▼3 Buratti Nicolò Bahrain – Victorious 1:04:11
117 103 ▼14 Côté Pier-André Israel – Premier Tech 1:04:19
118 115 ▼3 Coquard Bryan Cofidis 1:04:46
119 117 ▼2 Lozouet Léandre Arkéa – B&B Hotels 1:06:14
120 119 ▼1 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 1:06:20
121 133 ▲12 González David Q36.5 Pro Cycling Team 1:06:27
122 141 ▲19 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:06:59
123 122 ▼1 Glivar Gal Alpecin – Deceuninck 1:07:00
124 126 ▲2 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 1:07:51
125 127 ▲2 Segaert Alec Lotto 1:07:54
126 112 ▼14 De Pooter Dries Intermarché – Wanty 1:08:07
127 138 ▲11 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 4″ 1:08:20
128 128 – Ganna Filippo INEOS Grenadiers 1:10:25
129 139 ▲10 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike 1:10:36
130 118 ▼12 O’Brien Kelland Team Jayco AlUla 1:10:52
131 134 ▲3 Fernández Sinuhé Burgos Burpellet BH 2″ 1:11:08
132 125 ▼7 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA 1:11:29
133 136 ▲3 De Buyst Jasper Lotto 1:11:46
134 123 ▼11 Turner Ben INEOS Grenadiers 10″ 1:11:48
135 148 ▲13 Artz Huub Intermarché – Wanty 1:11:50
136 137 ▲1 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 1:11:57
137 124 ▼13 Stewart Jake Israel – Premier Tech 2″ 1:12:01
138 121 ▼17 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek 1:12:50
139 130 ▼9 Oliveira Ivo UAE Team Emirates – XRG 1:13:13
140 131 ▼9 Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels 4″ 1:13:53
141 140 ▼1 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ 1:13:57
142 146 ▲4 Planckaert Edward Alpecin – Deceuninck 4″ 1:14:01
143 142 ▼1 Smith Dion Intermarché – Wanty 1:14:05
144 132 ▼12 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 1:14:08
145 144 ▼1 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 16″ 1:14:53
146 156 ▲10 Bayer Tobias Alpecin – Deceuninck 1:16:19
147 154 ▲7 Van Boven Luca Intermarché – Wanty 1:18:12
148 143 ▼5 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 1:19:19
149 151 ▲2 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team 1:20:10
150 157 ▲7 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 1:20:28
151 159 ▲8 Roosen Timo Team Picnic PostNL 1:20:35
152 155 ▲3 Marit Arne Intermarché – Wanty 4″ 1:22:03
153 162 ▲9 Biermans Jenthe Arkéa – B&B Hotels 1:22:25
154 147 ▼7 Guernalec Victor Arkéa – B&B Hotels 1:22:41
155 145 ▼10 Hoole Daan Lidl – Trek 1:23:05
156 149 ▼7 Raisberg Nadav Israel – Premier Tech 1:23:32
157 163 ▲6 van Uden Casper Team Picnic PostNL 1:23:33
158 152 ▼6 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 26″ 1:25:16
159 150 ▼9 Foldager AndersTeam Jayco AlUla 1:25:39
160 161 ▲1 Slock Liam Lotto 12″ 1:25:56
161 153 ▼8 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 1:26:19
162 160 ▼2 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 1:28:58
163 164 ▲1 Viviani Elia Lotto 1:29:31
164 165 ▲1 Aniołkowski Stanisław Cofidis 1:32:30
165 167 ▲2 Azparren Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team 1:32:39
166 166 – Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 1:33:39
167 168 ▲1 Eddy Patrick Team Picnic PostNL 1:37:19
168 158 ▼10 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1:41:40
169 169 – Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck 1:53:58