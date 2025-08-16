Classifica Mondiale MotoGP 2025: Marc Marquez sempre più in fuga, 3° Bagnaia distante

Marc Marquez ha vinto anche la gara breve di Spielberg ed ha allungato ulteriormente in testa alla classifica piloti del Mondiale MotoGP: il fuoriclasse spagnolo può fare affidamento su 123 punti di vantaggio nei confronti del fratello Alex, mentre Francesco Bagnaia è sempre più attardato e accusa un distacco di 180 punti. Alle spalle del due-volte iridato in top-class si trovano Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2025 (dopo Sprint GP Austria)

1 Marc MARQUEZ 393

2 Alex MARQUEZ 270

3 Francesco BAGNAIA 213

4 Marco BEZZECCHI 162

5 Fabio DI GIANNANTONIO 144

6 Franco MORBIDELLI 139

7 Pedro ACOSTA 131

8 Johann ZARCO 110

9 Fabio QUARTARARO 102

10 Fermin ALDEGUER 101

11 Brad BINDER 73

12 Maverick VIÑALES 69

13 Raul FERNANDEZ 66

14 Luca MARINI 52

15 Enea BASTIANINI 52

16 Jack MILLER 51

17 Ai OGURA 51

18 Alex RINS 42

19 Joan MIR 32

20 Takaaki NAKAGAMI 10

21 Jorge MARTIN 9

22 Lorenzo SAVADORI 8

23 Pol ESPARGARO’ 8

24 Augusto FERNANDEZ 6

25 Miguel OLIVEIRA 6

26 Somkiat CHANTRA 1

27 Aleix ESPARGARO’ 0