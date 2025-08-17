MotoGP
Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda a +71 su Piqueras, azzurri fuori dalla top10
CLASSIFICA MOTO3 2025 (dopo GP Austria)
1 RUEDA Jose Antonio SPA 239
2 PIQUERAS Angel SPA 168
3 MUÑOZ David SPA 139
4 QUILES Maximo SPA 139
5 CARPE Alvaro SPA 139
6 KELSO Joel AUS 115
7 YAMANAKA Ryusei JPN 88
8 FURUSATO Taiyo JPN 87
9 FERNANDEZ Adrian SPA 79
10 ALMANSA David SPA 79
11 FOGGIA Dennis ITA 76
12 PERRONE Valentin ARG 72
13 LUNETTA Luca ITA 63
14 PINI Guido ITA 51
15 BERTELLE Matteo ITA 40
16 OGDEN Scott GBR 40
17 NEPA Stefano ITA 37
18 ROULSTONE Jacob AUS 36
19 BUCHANAN Cormac NZE 27
20 ROSSI Riccardo ITA 24
21 CARRARO Nicola ITA 20
22 URIARTE Marcos SPA 20
23 CRUCES Adrián SPA 13
24 MOODLEY Ruche RSA 11
25 PEREZ Vicente SPA 7
26 ESTEBAN Joel SPA 7
27 MORELLI Marco ARG 3
28 BUASRI Tatchakorn THA 1
29 DETTWILER Noah SWI 0
30 O’SHEA Eddie GBR 0
31 ROSENTHALER Jakob AUT 0
32 PHOMMARA Lenoxx SWI 0
33 O’GORMAN Casey IRL 0
34 ABRUZZO Leonardo ITA 0
35 COOK Max GBR 0
36 ADITAMA Arbi INA 0