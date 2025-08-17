MotoGP
Classifica Mondiale Moto2 2025: Canet e Moreira si avvicinano a Gonzalez, Vietti sesto
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Austria)
1 GONZALEZ Manuel ESP 188
2 CANET Aron ESP 169
3 MOREIRA Diogo BRA 153
4 BALTUS Barry BEL 143
5 DIXON Jake GBR 119
6 VIETTI Celestino ITA 106
7 ARENAS Albert ESP 94
8 AGIUS Senna AUS 93
9 RAMIREZ Marcos ESP 84
10 ROBERTS Joe USA 80
11 HOLGADO Daniel ESP 80
12 SALAC Filip CZE 71
13 GUEVARA Izan ESP 62
14 LOPEZ Alonso ESP 58
15 ARBOLINO Tony ITA 45
16 ALONSO David COL 43
17 ORTOLA Ivan ESP 36
18 VEIJER Collin NED 21
19 VD GOORBERGH Zonta NED 14
20 BINDER Darryn RSA 12
21 SASAKI Ayumu JPN 11
22 ESCRIG Alex ESP 10
23 HUERTAS Adrian ESP 7
24 NAVARRO Jorge ESP 3
25 MUÑOZ Daniel ESP 3