Classifica generale Vuelta a Burgos 2025: trionfa Del Toro davanti a Fortunato, niente podio per Pellizzari e Ciccone

Giulio Ciccone ha regalato spettacolo nell’ultima tappa della Vuelta a Burgos 2025, attaccando sulla salita finale di Lagunas de Neila e trionfando in solitaria. Il ciclista italiano ha offerto una prestazione di forza in terra spagnola e ha saputo staccare il messicano Isaac Del Toro, proprio come era riuscito a fare settimana scorsa alla Classica di San Sebastian, a dimostrazione di uno stato di forma davvero eccezionale.

L’alfiere della Lidl-Trek ha preceduto di dieci secondi il talentuoso messicano, già secondo al Giro d’Italia, ma purtroppo non è riuscito a salire sul podio finale. L’abruzzese ha infatti pagato a caro prezzo la caduta rimediata nella prima frazione: sullo strappo conclusivo si era lanciato all’inseguimento dello spagnolo Roger Adrià, ma Del Toro è caduto proprio davanti a lui a trecento metri dall’arrivo e non ha potuto evitarlo.

L’azzurro ha impiegato del tempo per rialzarsi giungere al traguardo con un ritardo di 1’27”, quando si cade in salita nel finale non è prevista la neutralizzazione e così il 30enne ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Giulio Ciccone ha concluso al quinto posto con un distacco di 56 secondi da Del Toro, che ha così vinto la breve corsa a tappe in terra francese.

L’alfiere della UAE Emirates XRG ha preceduto di 19” un brillantissimo Lorenzo Fortunato (XDS Astana), di 25” la giovane promessa francese Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) e di 30” l’ottimo Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe). Di seguito la classifica generale finale della Vuelta a Burgos 2025.

CLASSIFICA FINALE VUELTA A BURGOS 2025 (TOP-20)

1 3 ▲2 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 200 150 6″ 19:46:48

2 4 ▲2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 150 110 4″ 0:19

3 1 ▼2 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team 125 90 10″ 0:25

4 2 ▼2 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 100 80 4″ 0:30

5 16 ▲11 Ciccone Giulio Lidl – Trek 85 70 16″ 0:56

6 10 ▲4 Bernal Egan INEOS Grenadiers 70 60 0:59

7 11 ▲4 Træen Torstein Bahrain – Victorious 60 55 1:01

8 6 ▼2 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 50 50 1:03

9 5 ▼4 Kulset Johannes Uno-X Mobility 40 45 1:05

10 7 ▼3 Berrade Urko Equipo Kern Pharma 35 40 2:04

11 15 ▲4 Pedrero Antonio Movistar Team 30 36 2:07

12 14 ▲2 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 25 32 2:14

13 13 – Parra José Félix Equipo Kern Pharma 20 28 2:23

14 12 ▼2 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 15 24 2:35

15 24 ▲9 Pescador Diego Movistar Team 10 20 ,,

16 8 ▼8 August Andrew INEOS Grenadiers 5 16 2:37

17 19 ▲2 Ryan Archie EF Education – EasyPost 5 14 2:39

18 31 ▲13 Landa Mikel Soudal Quick-Step 5 12 2:57

19 9 ▼10 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 5 10 3:10

20 23 ▲3 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 5 8 3:44