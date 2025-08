Classica San Sebastian 2025 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Ayuso e Del Toro in pole, Ciccone ci crede

Tornano le classiche per il calendario del World Tour di ciclismo 2025. Spazio oggi ad un appuntamento ormai tradizionale nei Paesi Baschi: in scena l’edizione numero 44 della Classica di San Sebastian. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI SAN SEBASTIAN DALLE 11.27

PERCORSO

211,4 chilometri con partenza e arrivo a San Sebastian. La prima ascesa di giornata sarà l’Andazzarate (5,9 km al 5,6% di pendenza media). La corsa si accenderà nel vivo con le successive salite dell’Urraki (8,6 km al 6,8%) e dell’Alkiza (4,3 km al 5,9%), prima di un tratto più scorrevole che porterà il gruppo verso il gran finale. Negli ultimi chilometri, infatti, si concentreranno le tre asperità decisive: l’iconico Jaizkibel (7,9 km al 5,5%), seguito dall’esplosivo Erlaitz (3,9 km al 10,6%) e infine dal temuto Murgil Tontorra, breve ma micidiale con i suoi 2 km al 9,6%. Da lì in poi breve tratto di discesa prima del traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 2 agosto Classica di San Sebastian (211.4 km)

Orario di partenza: 11.27

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA CLASSICA DI SAN SEBASTIAN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 15.15.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Doppia carta per la UAE Team Emirates – XRG: Juan Ayuso e Isaac del Toro proveranno a riscattare la delusione del Giro lanciandosi verso la Vuelta, sono i più attesi per questa gara. Reduce dal Tour de France c’è da tenere d’occhio anche Oscar Onley (Picnic PostNL), quarto alla Grande Boucle. Spazio anche al campione uscente, Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). L’Italia si gioca un paio di uomini di qualità. Tornano in gara Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che è fermo dalla caduta con ritiro al Giro d’Italia, e Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). Da seguire anche Antonio Tiberi e Simone Velasco.