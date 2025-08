Classica San Sebastian 2025, Ayuso torna in gara e ritrova Del Toro

La UAE Team Emirates XRG punterà nuovamente sulla coppia Juan Ayuso e Isaac Del Toro. Dopo il Giro d’Italia che ha offerto esiti contrastanti per i due giovani talenti, che domani saranno protagonisti alla Classica di San Sebastian. Per Ayuso sarà il rientro alle competizioni proprio dopo il ritiro dalla Corsa Rosa, avendo messo nel mirino la Vuelta a España.

Dall’altra parte c’è invece un Del Toro scatenato in queste ultime settimane. Il messicano ha dominato il Giro dell’Austria con ben tre vittorie e ovviamente il successo nella classifica generale. Dunque un momento di forma davvero eccellente per Del Toro, che punta anche a mettere in bacheca San Sebastian

Ad accompagnare i due leader ci saranno Jan Christen, Igor Arrieta, Alessandro Covi, Domen Novak e Jay Vine. Tutti avranno il compito di sostenere Ayuso e Del Toro nei momenti decisivi, ma attenzione anche a possibili attacchi di uno di loro, sfruttando proprio il colpo a sorpresa.

Queste le parole di Ayuso prima della Classica di San Sebastian: “Sono entusiasta di tornare a San Sebastian. I tifosi baschi sono davvero appassionati di ciclismo e rendono sempre l’atmosfera molto speciale. La squadra è in una spirale positiva in questo momento. Stiamo lavorando duro, ma ci divertiamo molto in gara e tutto sta girando per il verso giusto. Il livello alla San Sebastian sarà alto, ma sento che con la squadra che abbiamo possiamo essere competitivi”.