Ciclismo: Vuelta ed Europei a cronometro nel programma di Mads Pedersen

Le classiche di primavera, con la vittoria alla Gand-Wevelgem ed una miriade di piazzamenti, un Giro d’Italia spettacolare nel quale si è portato a casa quattro tappe e la Maglia Ciclamino e poi ovviamente uno stop fondamentale.

Torna in gara Mads Pedersen, che l’ultimo pettorale l’ha indossato a fine giugno ai Campionati Nazionali. Lo farà nuovamente davanti al pubblico di casa: appuntamento il 12 luglio con il Giro di Danimarca.

Il fenomeno della Lidl-Trek ha delineato il suo finale di stagione: niente Mondiali, troppo duri, in Rwanda, non ci sarà spazio neanche per la prova in linea degli Europei. L’obiettivo è centrare altre vittorie alla Vuelta di Spagna, per poi tornare a gareggiare in Lussemburgo a settembre e puntare tutto sulla prova a cronometro continentale.

Le sue parole: “Dal Giro del Lussemburgo, mancano ancora dieci giorni agli Europei. Spero che il commissario tecnico mi selezioni per quella gara. La cronometro è di soli 24 chilometri, la maggior parte dei quali in pianura. Potrebbe essere la mia unica possibilità di conquistare la maglia. Vedremo se funzionerà. Penso che sarebbe comunque divertente provarci”.