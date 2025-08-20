Ciclismo su pista, storico oro per l’Italia nel Team Sprint femminile ai Mondiali Juniores

Si tingono subito d’oro i Mondiali Juniores di ciclismo su pista ad Apeldoorn. L‘Italia conquista uno storico titolo iridato, il primo di sempre, nel Team Sprint femminile. Una vittoria schiacciante quella di Siria Trevisan, Matilde Cenci, Agata Campana e Rebecca Fiscarelli (subentrata a Campana in finale), che hanno dominato fin dalle qualifiche, poi al primo turno e poi anche in finale con la Germania, chiudendo con il tempo di 49”590. Medaglia di bronzo per l’Australia, che ha battuto il Belgio nella finalina.

C’è anche una seconda medaglia in questa prima giornata, ma il metallo si conoscerà solo domani. Infatti Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Federico Saccani (che ha sostituito Francesco Matteoli al primo turno) si sono qualificati per la finale dell’inseguimento a squadre maschile con il miglior tempo (3’56”623) e domani affronteranno nella sfida per l’oro la Gran Bretagna.

Nello scratch femminile il titolo mondiale è andato all’americana Emma Louise Jimenez Palos, che ha preceduto la belga Auke De Buysser e la rappresentante degli atleti neutrali Yana Daniluk. Ottavo posto per l’azzurra Agata Campana. Invece nel Team Sprint maschile oro per la Gran Bretagna, argento per la Corea del Sud e bronzo per la Germania. Sesta posizione per gli azzurri Filippo Cusumano, Christian Quaglio e Matteo Ghirelli.

Sono messe molto bene anche le azzurre dell’inseguimento a squadre femminile. Il quartetto azzurro (Linda Sanarini, Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi ed Erja Giulia Bianchi) si presenterà con il secondo tempo dopo le qualifiche e punta domani a raggiungere la finale.