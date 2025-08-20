Ciclismo
Ciclismo su pista, Italia ambiziosa ad Apeldoorn per i Mondiali Juniores. Tutti i convocati
Cominciano ufficialmente stasera i Campionati Mondiali Juniores 2025 di ciclismo su pista, in programma presso l’Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 20 al 24 agosto. Il velodromo neerlandese si appresta ad ospitare dunque una rassegna iridata giovanile in cui si metteranno in luce alcuni dei talenti emergenti più interessanti in ottica Los Angeles 2028.
L’Italia si presenta ad Apeldoorn con una rappresentativa di 24 elementi, nel tentativo di eguagliare o se possibile migliorare il bottino di 3 ori e 11 podi (terzo posto nel medagliere) ottenuti nella passata edizione dei Mondiali di categoria dopo aver dimostrato di poter competere ad alti livelli quest’estate in occasione degli Europei Juniores/Under 23 di Cottbus.
Di seguito l’elenco degli azzurri convocati per i Mondiali Juniores 2025: Maria Acuti, Elisa Bianchi, Erja Giulia Bianchi, Julian Bortolami, Agata Campana, Matilde Cenci, Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Filippo Cusumano, Ruben Ferrari, Rebecca Fiscarelli, Matteo Ghirelli, Alessio Magagnotti, Francesco Matteoli, Thomas Melotto, Alessia Orsi, Chantal Pegolo, Christian Quaglio, Linda Rapporti, Matilde Rossignoli, Federico Saccani, Linda Sanarini, Siria Trevisan, Jacopo Vendramin.
CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIORES CICLISMO PISTA 2025
Maria Acuti – Biesse Carrera Premac
Elisa Bianchi – BFT Burzoni
Erja Giulia Bianchi – Biesse Carrera Premac
Julian Bortolami – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Agata Campana – BFT Burzoni
Matilde Cenci – U.C. Conscio Pedale del Sile
Riccardo Colombo – Bustese Olonia A.S.D.
Francesco Cornacchini – CPS Professional Team
Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad
Ruben Ferrari – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Rebecca Fiscarelli – U.C. Conscio Pedale del Sile
Matteo Ghirelli – Sidermec
Alessio Magagnotti – Autozai Contri
Francesco Matteoli – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Thomas Melotto – Autozai Contri
Alessia Orsi – BFT Burzoni
Chantal Pegolo – U.C. Conscio Pedale del Sile
Christian Quaglio – A.S.D. Ciclistica Monselice
Linda Rapporti – Breganze Millenium
Matilde Rossignoli – BFT Burzoni
Federico Saccani – GS Aspiratori Otelli Alchem CWC
Linda Sanarini – BFT Burzoni
Siria Trevisan – Scuola Ciclismo Lions D – Cavarzere
Jacopo Vendramin – IND. Forniture Moro-C&G Capital