Ciclismo, Jonathan Milan rinnova con la Lidl-Trek

Un post su Instagram comparso sia sul profilo del ciclista che su quello della squadra, con un brevissimo messaggio e tante foto e video a corredo: con queste modalità è arrivato l’annuncio del rinnovo di Jonathan Milan con la Lidl-Trek fino al 2029.

Il senso del messaggio mandato dal ciclista italiano e dalla sua formazione è quello di voler scrivere altre pagine di sport insieme, ed esplicativo è il breve messaggio: “Non vediamo l’ora di creare altri ricordi insieme! Jonathan Milan ha scelto Lidl-Trek come sua casa fino al 2029“.

Altri quattro anni e mezzo insieme, da ora fino alla fine della stagione 2029, dunque, per il velocista italiano, che conferma il sodalizio sportivo con la formazione nella quale ha conquistato la maglia verde di vincitore della classifica a punti al Tour de France 2025.

IL POST SU INSTAGRAM CON L’ANNUNCIO