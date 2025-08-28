Ciclismo, Italia con il contingente massimo tra gli Elite ai Mondiali 2025 in Ruanda

Nuovo cambio di programma per la Nazionale italiana di ciclismo su strada verso i Campionati Mondiali 2025, che si terranno dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Negli ultimi giorni i vertici federali hanno deciso infatti di optare per la partecipazione piena delle squadre Elite, sfruttando dunque il contingente massimo consentito dai ranking UCI e portando 8 rappresentanti sia al femminile che al maschile nonostante le difficoltà di una trasferta in Africa particolarmente onerosa.

“La Federazione non ha mai pensato di limitare le proprie possibilità. Ringrazio il Segretario generale Tolu e il Team Manager Amadio per il grande lavoro, che permette di contenere i costi e allo stesso tempo garantire una partecipazione piena e di qualità. Anche quest’anno saremo una delle delegazioni più numerose, presenti in ogni categoria e con fondate speranze di risultati. Ci tengo a ricordare che rinunciare ad alcune professionalità non è stata una scelta facile in quanto si tratta di figure di primaria importanza. Con l’impegno di tutti, gli staff e il personale forniranno lo stesso un ottimo servizio agli atleti“, dichiara il presidente Cordiano Dagnoni.

“Dal Tour in poi i risultati ottenuti hanno cambiato la prospettiva tecnica. In tutti questi anni abbiamo sempre fatto le nostre scelte in base alle effettive possibilità ed anche quest’anno, su tracciati particolarmente impegnativi come quelli di Kigali, ci siamo regolati di conseguenza. Proprio in base a questo principio, pertanto, a differenza di altri paesi, abbiamo scelto di essere presenti anche nelle categorie minori. È evidente che per quanto riguarda gli élite la situazione è cambiata in questi ultimi giorni ed è stato naturale prevedere l’impegno massimo“, spiega il team manager Roberto Amadio. La spedizione azzurra in Ruanda sarà composta da 27 atleti, considerando anche le categorie giovanili.