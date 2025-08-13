Ciclismo: Filippo Conca messo sotto contratto dalla Jayco AlUla! Il campione italiano debutterà fra qualche giorno

Filippo Conca cambia casacca in un 2025 pieno di emozioni. Il ciclista classe 1998, divenuto campione italiano qualche mese fa con la maglia della formazione indipendente dello Swatt Club, è stato messo sotto contratto da una nuova squadra.

Si tratta del Team Jayco AlUla che – con effetto immediato e fino alla stagione 2027 – avrà a disposizione Conca, pronto a mettersi in mostra già nel Circuit Franco-Belge del prossimo 15 agosto.

“Sono davvero felice di entrare a far parte del Team Jayco AlUla – ha spiegato Filippo Conca -, ho scelto questa squadra perché sono fiducioso che troverò l’ambiente ideale per lavorare sodo. Prima di prendere la mia decisione, ho consultato i miei colleghi e lo staff, e tutti mi hanno detto che in Jayco AlUla avrei trovato una famiglia pronta a sostenermi personalmente e a livello sportivo. Un’altra cosa importante per me è che continuerò a utilizzare la stessa attrezzatura che ho usato quest’anno: Giant e Cadex. Ho avuto un’ottima esperienza con entrambe e quindi sono felice di poter continuare con la stessa bici e le stesse ruote. Il mio sogno è quello di correre il Giro d’Italia, e di farlo indossando la maglia tricolore. Penso che sia un’opportunità irripetibile. Voglio ringraziare il Team Jayco AlUla per la fiducia che ha riposto in me. Sono sicuro che sarà ripagato”.

Questo invece il punto di vista di Brent Copeland, General Manager della formazione Jayco AlUla: “Filippo ha chiaramente molto talento e questo è stato evidenziato non solo dalla sua vittoria ai campionati italiani, ma anche dai suoi risultati passati. Purtroppo ha dovuto affrontare diversi problemi che gli hanno causato diverse battute d’arresto e gli hanno impedito di mostrare il suo vero potenziale. Ora siamo lieti di dargli il pieno supporto che merita per raggiungere i suoi obiettivi. Desidero ringraziare personalmente Carlo Beretta e il suo team Swatt Club per aver reso facile il trasferimento di Filippo e per aver dato a lui e a noi stessi il pieno supporto in questa operazione. È stato un piacere avere a che fare con Filippo e il suo team e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.