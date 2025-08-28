Ciclismo

Ciclismo femminile, Elisa Longo Borghini vince la Kreiz Breizh Elites Féminin

Roberto Santangelo

Pubblicato

54 secondi fa

il

Elisa Longo Borghini / LaPresse

La Kreiz Breizh Elites Féminin 2025 di ciclismo femminile, corsa di categoria 1.1, con partenza da Pontrieux ed arrivo a Callac, in Francia, dopo 137.5 km, vede il successo in solitaria della campionessa italiana, nonché portacolori della UAE Team ADQ, Elisa Longo Borghini.

L’azzurra sferra l’attacco decisivo negli ultimi 7 km, raggiungendo e staccando la padrona di casa transalpina  Margaux Vigié, atleta della Visma | Lease a Bike: la francese si classifica seconda a 1’10” dall’italiana. Il gruppetto inseguitore viene regolato dalla norvegese Susanne Andersen, della Uno-X Mobility, terza a 2’59”.

Viene bruciata in volata un’altra italiana, Eleonora Camilla Gasparrini, compagna di squadra di Longo Borghini alla UAE Team ADQ: l’azzurra si classifica quarta e deve accomodarsi ai piedi del podio, davanti alla svedese Caroline Andersson, della Liv AlUla Jayco, quinta.

ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)

1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 125 03:49:54
2 Vigié Margaux Team Visma | Lease a Bike 85 + 01:10
3 Andersen Susanne Uno-X Mobility 70 + 02:59
4 Gasparrini Eleonora UAE Team ADQ 60 + 02:59
5 Andersson Caroline Liv AlUla Jayco 50 + 02:59
6 Jansen Eline VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 40 + 02:59
7 Vanpachtenbeke Margot VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 35 + 02:59
8 Meert Marieke VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 30 + 02:59
9 van Anrooij Shirin Lidl-Trek 25 + 02:59
10 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike 20 + 02:59

Argomenti correlati:
Exit mobile version