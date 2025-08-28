Ciclismo
Ciclismo femminile, Elisa Longo Borghini vince la Kreiz Breizh Elites Féminin
La Kreiz Breizh Elites Féminin 2025 di ciclismo femminile, corsa di categoria 1.1, con partenza da Pontrieux ed arrivo a Callac, in Francia, dopo 137.5 km, vede il successo in solitaria della campionessa italiana, nonché portacolori della UAE Team ADQ, Elisa Longo Borghini.
L’azzurra sferra l’attacco decisivo negli ultimi 7 km, raggiungendo e staccando la padrona di casa transalpina Margaux Vigié, atleta della Visma | Lease a Bike: la francese si classifica seconda a 1’10” dall’italiana. Il gruppetto inseguitore viene regolato dalla norvegese Susanne Andersen, della Uno-X Mobility, terza a 2’59”.
Viene bruciata in volata un’altra italiana, Eleonora Camilla Gasparrini, compagna di squadra di Longo Borghini alla UAE Team ADQ: l’azzurra si classifica quarta e deve accomodarsi ai piedi del podio, davanti alla svedese Caroline Andersson, della Liv AlUla Jayco, quinta.
ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)
1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 125 03:49:54
2 Vigié Margaux Team Visma | Lease a Bike 85 + 01:10
3 Andersen Susanne Uno-X Mobility 70 + 02:59
4 Gasparrini Eleonora UAE Team ADQ 60 + 02:59
5 Andersson Caroline Liv AlUla Jayco 50 + 02:59
6 Jansen Eline VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 40 + 02:59
7 Vanpachtenbeke Margot VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 35 + 02:59
8 Meert Marieke VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team 30 + 02:59
9 van Anrooij Shirin Lidl-Trek 25 + 02:59
10 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike 20 + 02:59