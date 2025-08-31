Ciccone, Fortunato e Pellizzari in top10 alla Vuelta. Ma adesso il podio è più lontano

La nona tappa della Vuelta a España 2025 ha dato i primi veri scossoni nella lotta alla maglia rossa. Una classifica generale che ha subito una serie di cambiamenti e che comunque vede tre italiani presenti tra i primi dieci. Giulio Ciccone (sesto), Lorenzo Fortunato (settimo) e Giulio Pellizzari (decimo) puntano ad un piazzamento importante, ma il sogno del podio sembra un po’ più lontano.

Giulio Ciccone oggi ha provato l’impossibile, cioè tenere la ruota in salita di Jonas Vingegaard. L’abruzzese ha mostrato sicuramente grande coraggio a resistere all’attacco del danese, ma successivamente è crollato, pagando notevolmente lo sforzo. Ciccone non è andato alla deriva ed è comunque arrivato al traguardo al settimo posto nel gruppone di atleti arrivati ad 1”46 dal vincitore. Purtroppo il capitano della Lidl-Trek ha pagato dazio nei confronti dei diretti rivali per il podio come Thomas Pidcock, Joao Almeida e Felix Gall ed è costretto alla rimonta.

Un buon Lorenzo Fortunato ha concluso al decimo posto e ha saputo resistere su un arrivo sicuramente ostico. L’azzurro dell’Astana si trova così con la possibilità di giocarsi un piazzamento importante in questa Vuelta, anche se ci sarà da valutarlo sulle tre settimane. Al momento è settimo appena dietro a Ciccone e dunque le speranze di poter ottenere un risultato di prestigio ci sono.

In chiusura poi spazio a Giulio Pellizzari, che continua a fare corsa pari con Jay Hindley. Le gerarchie in casa Red Bull-Bora-hansgrohe non sono ancora state ben decise, visto che l’italiano e l’australiano sono appaiati anche in classifica generale. Vedremo se il giovane corridore italiano avrà la sua occasione.