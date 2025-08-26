Chi sostituirà Massimo Stano ai Mondiali di atletica? Le alternative per 20 e 35 km

Dopo l’ufficialità della rinuncia di Massimo Stano ai Mondiali 2025 di atletica, l’Italia deve scegliere il sostituto nella 20 km e nella 35 km di marcia maschile della rassegna iridata: sulla distanza più breve sono qualificati Francesco Fortunato ed Andrea Cosi, mentre su quella più lunga ci saranno Riccardo Orsoni e Matteo Giupponi.

Nella 20 km di marcia il primo degli azzurri nel ranking di qualificazione è Riccardo Orsoni, il quale in caso di selezione sarebbe chiamato ad un doppio impegno su 20 e 35 km, seguito da Gianluca Picchiottino e Michele Antonelli.

Nella 35 km maschile, invece, il primo azzurro pronto a subentrare in ordine di ranking è Teodorico Caporaso, il quale si pone nella graduatoria immediatamente davanti ad Aldo Andrei, infine la terza alternativa è rappresentata da Andrea Agrusti.

20 KM MARCIA MASCHILE

1 ITA Massimo STANO 1:17:26 – Taicang (CHN) – 03 MAR 2024

2 ITA Francesco FORTUNATO 1:18:16 – Lázeňský Park, Poděbrady (CZE) – 18 MAG 2025

3 ITA Andrea COSI 1:18:43 – Lázeňský Park, Poděbrady (CZE) – 18 MAG 2025

4 ITA Riccardo ORSONI 41° – 1216

5 ITA Gianluca PICCHIOTTINO 61° – 1198

6 ITA Michele ANTONELLI 73° – 1188

35 KM MARCIA MASCHILE