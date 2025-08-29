Chi sono i giocatori della Georgia che affronteranno l’Italia agli Europei di basket: Shengelia e Mamukelashvili le stelle, attenzione a Bitadz

L’Italbasket dopo il debutto negativo contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (66-75) si ritrova di fronte la Georgia in un match già decisivo per le sorti del girone C ad EuroBasket 2025, con la Nazionale georgiana capace di sorprendere la Spagna campione in carica nella prima giornata. Andiamo a scoprire chi sono i giocatori che affronteremo domani.

Stelle della Georgia sono sicuramente Alexander ‘Sandro’ Mamukelashvili e Tornike Shengelia. Il primo, ala classe 1999 con un breve passaggio anche in Italia a Biella, gioca in NBA ai Toronto Raptors dopo aver difeso per alcuni anni anche i colori dei San Antonio Spurs. Per lui 19 punti, 7 rimbalzi e 6assist nel match d’esordio contro la ‘Roja’ che ne fanno un giocatore versatile capace di segnare tanti punti, sfruttare il fisico sotto il pitturato ma anche pronto a smistare palloni ai compagni. Esattamente come il suo connazionale Shengelia, che abbiamo ammirato alla Virtus Bologna con cui ha vinto l’ultimo scudetto prima di congedarsi e firmare per il Barcellona con cui inizierà una nuova esperienza ad altissimo livello sia in Eurolega – dove ritroverà le V-nere – ma anche in ACB contro il Real Madrid, con l’ala che torna in Spagna dopo l’esperienza al Baskonia.

Sotto le plance si presenta anche un centro di 213 centimetri come Goga Bitadze, che attualmente milita in NBA agli Orlando Magic e compagno quindi di Franz Wagner e Paolo Banchero. Non sarà facile da fermare per Diouf e Melli, con Bitadze che ha messo a referto 15 punti e 5 rimbalzi nel successo contro la Spagna. Ritmi di gioco dettati invece dal naturalizzato Kamar Baldwin, nato negli Stati Uniti e con un trascorso in Serie A alla Dolomiti Energia Trentino nel 2023-2024 prima di passare al Baskonia e decidere poi sposare la causa del Bayern Monaco. I palloni pesanti passano poi dalle mani di Duda Sanatze, guardia tiratrice in forza all’Esperos Lamia in Grecia.

Completano il roster della Nazionale di coach Aleksandar Dzikic l’altra guardia Rati Adronikashvili (Obradoiro – Spagna), le ali Kakha Jintcharadze (Amra Gagra – Georgia) e Beka Burjanadze (Leyma Coruna – Spagna) oltre al centro Giorgi Shermadini (Tenerife – Spagna), insieme all’ala/centro Gorgi Korsantia (Gipzukoa San Sebastian – Spagna) e Alexandre Phevadze che gioca in patria alla Tbilisi State University. Baldwin in cabina di regia si alternerà con il giovane Giorgi Ochkhikize del Batumi (Georgia).