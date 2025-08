Chi parteciperà ai Campionati Italiani di atletica? Torna Tamberi, Battocletti in due gare, pochi gli assenti

Nel weekend del 2-3 agosto si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti di atletica presso lo Stadio Chiggiato di Caorle (località in provincia di Venezia). Saranno presenti praticamente tutti i big del panorama tricolore a un mese e mezzo dai Mondiali di Tokyo, tra le principali assenze si segnalano quelle di Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Luca Sito. Nadia Battocletti ha deciso di doppiare: l’argento olimpico dei 10.000 metri correrà i 5000 metri nella giornata di sabato e domenica sarà impegnata sui 1500 metri.

La pedana del salto in lungo promette scintille con Mattia Furlani e Larissa Iapichino: il laziale cercherà risposte dopo un paio di uscite al di sotto dei suoi standard, mentre la toscana punterà a confermarsi e cercherà di andare oltre i sette metri per la seconda volta in carriera. Rivedremo all’opera Gianmarco Tamberi: il Campione del Mondo di salto tornerà alla ribalta dopo il debutto del Golden Gala, pronto a fronteggiare Matteo Sioli (fresco Campione d’Europa U23 con 2.30 a Bergen), Stefano Sottile (quarto ai Giochi) e Manuel Lando.

Andy Diaz sta cercando di lasciarsi alle spalle alcuni problemini fisici e potrebbe optare per un rincorsa accorciata nel salto triplo: il bronzo olimpico, nonché Campione del Mondo e d’Europa indoor, deve ritrovare la miglior forma in vista della rassegna iridata. Da non perdere il duello nel getto del peso tra Leonardo Fabbri e Zane Weir: si andrà oltre i 22 metri?

Si attendono risposte da Lorenzo Simonelli (100 ostacoli) e Alessandro Sibilio (400 ostacoli), che devono ancora decollare in questa estate. Zaynab Dosso cercherà il quarto successo consecutivo sui 100 metri e punterà ad avvicinarsi il più possibile agli undici secondi netti, mentre Fausto Desalu doppierà (sul rettilineo incrocerà Eric Marek, sul mezzo giro di pista riparte da 20.12). Ci sarà anche una Campionessa Olimpica: Antonella Palmisano si cimenterà sui 10 km di marcia, al pari di Valentina Trapletti e Francesco Fortunato.

Da non perdere Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Edoardo Scotti (400 metri), Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), Eloisa Coiro, Marta Zenoni e Gaia Sabbatini (800 metri), Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu (800 metri). Risponderanno presenti anche Sara Fantini (lancio del martello), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Daisy Osakue (lancio del disco), Erika Saraceni (salto triplo) e Simone Bertelli (Campione d’Europa under 23 di salto con l’asta).