Chi nella 4×100 mista dell’Italia? Rebus Ceccon definito, ci sarà un anello debole

Tutto molto chiaro. Non ci saranno sorprese domani nella composizione della 4×100 mista maschile che prenderà parte all’ultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, il quartetto che cercherà di salire sul podio punterà sui campioni olimpici in carica delle rispettive distanze, Thomas Ceccon (dorso) e Nicolò Martinenghi (rana). A completare il poker saranno Federico Burdisso (farfalla) e Carlos D’Ambrosio (stile libero).

Il dubbio si era posto in merito alla composizione del quartetto, viste le prestazioni di Ceccon a farfalla, citando il 50.42 nuotato in semifinale mondiale, tempo grazie a cui ha conquistato l’accesso alla finale odierna, conclusa in ottava posizione con un sensibile peggioramento del tempo (51.12).

È stato proprio Thomas a fugare qualunque dubbio, a domanda diretta su Sky Sport: “Sì, nuoterò domani in staffetta a dorso“. Per cui nessun mescolamento di carte, con l’eventuale impiego di Christian Bacico in apertura della mista nell’eventuale finale e col campione vicentino in terza frazione.

Resta però il punto interrogativo della farfalla su quello che riuscirà a fare Burdisso, che nelle batterie della prova individuale in questa rassegna era rimasto escluso dalla semifinale, dopo aver nuotato 51.59. Se si fa un confronto col resto dei top-team, il Bel Paese ha un chiaro buco in questo particolare stile, che potrebbe pesare già in fase di qualificazione.

Vedremo se si deciderà di mettere subito la formazione migliore, oppure se Bacico sarà chiamato in causa per aprire la staffetta al mattino e se lo stesso discorso varrà con Martinenghi sostituito in batteria da Ludovico Viberti. Ne sapremo di più dalle prime ore del mattino in Italia, quando gli azzurri saranno sui blocchi di partenza per centrare l’accesso all’atto conclusivo.